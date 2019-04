Sei assume altri ex interinali ma in 10 firmano un esposto

GROSSETO. Dall’uovo di Pasqua salta fuori il contratto di assunzione: a tempo indeterminato. Sono state inviate il 19 aprile da Sei Toscana – lo rivela al Tirreno Massimo Tanganelli, coordinatore di Fp Cgil- igiene ambientale area vasta sud est Toscana – 12 lettere di messa in forza a tutti gli effetti a altrettanti lavoratori che in passato avevano prestato la loro opera per Sei Toscana con contratti precari. La società, gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province di Grosseto Arezzo e Siena, porta così a compimento un percorso di stabilizzazione che discende da un accordo siglato a gennaio, a Siena, tra sindacati e vertici di Sei Toscana e che – con questa ultima tranche – ha regolarizzato 150 addetti di cui più di un terzo “grossetani”, portando i dipendenti a quota 1.064. Tutti contenti? No, perché c’è chi è rimasto fuori: sono una decina tra Follonica e Valpiana gli ex interinali che hanno presentato un esposto all’Ispettorato del Lavoro.



la platea in attesa



In effetti sono molto di più di 150 i lavoratori che negli anni hanno prestato servizi di igiene urbana sotto l’egida di Sei Toscana. «Sono almeno 3-400 – dice, segretario generale di Cgil Grosseto – ma se i Comuni non affinano il sistema della raccolta differenziata con piani duraturi, Sei non può assumere a tempo indeterminato». Entro il 2024, i sindaci saranno obbligati, però, a raggiungere il limite del 70% di differenziata e saranno costretti a ottimizzare il porta-a-porta. Così i sindacati aspettano al varco: «Appena un Comune presenterà piani duraturi – aggiunge Renzetti – ci faremo avanti per ulteriori stabilizzazioni».E ci sono altre possibilità: l’accordo di gennaio prevede ulteriori chance dai pensionamenti; fatto 100 il numero di chi si ritira, almeno il 60% dovrà essere rimpiazzato pescando dal precariato. «A oggi e per il 2019 – spiega Tanganelli – si calcolano che ci saranno 30-40 pensionamenti, esclusa l’opzione di Quota 100; nel 2020 ce ne saranno altri. Ancor prima delle 150 assunzioni, Sei Toscana aveva stabilizzato 70 precari: sono numeri di portata straordinaria, Sei Toscana non è un ammortizzatore sociale e nella messa a punto della graduatoria (da cui si è attinto per stabilizzare) si è tenuto conto dell’anzianità».Ad entrare nel mirino di una decina di precari del Golfo che ritengono di essere stati “scavalcati” è proprio la graduatoria da cui si è pescato e i criteri con cui è stata messa a punto – per altro condivisi da sindacati e Sei – come il principio per cui varrebbe l’anzianità aggiornata (solo) al 31 dicembre 2017. «Costoro sono stati costretti – scrive in una nota il M5s di Follonica – a dicembre a presentare esposti all’Ispettorato del Lavoro affinché venisse accertata la legittimità e la regolarità delle procedure di assunzione da parte di società interinali su commissione di Sei». Secondo i pentastellati – ma anche le testimonianze dei diretti interessati – si tratta di lavoratori che «negli anni sono passati da una proroga all’altra senza alcuna interruzione di sorta. E che visto l’esperienza e la professionalità acquisita venivano espressamente richiesti da Sei alle agenzie interinali» che li reclutavano per il gestore. La partita dunque è aperta. —