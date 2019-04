Mare di Maremma promosso dall’Arpat. Quattro tratti diventano “eccellenti”

GROSSETO. Se la tabella con i valori legati alla balneazione fosse una pagella scolastica, la Maremma sarebbe promossa con un’ottima media. I dati pubblicati dall’Arpat legati al 2018 dicono infatti che la provincia grossetana ha ottenuto dei miglioramenti significativi, con quattro aree su sei che hanno visto aumentare la propria classificazione da “buona” a “eccellente”. Ma non solo: miglioramenti si registrano anche nelle aree in cui il divieto di balneazione è permanente, perché alla foce della Gora delle Ferriere a Follonica i campioni prelevati sono risultati contaminati solo nei due terzi dei casi. Un dato positivo se paragonato alle altre aree analoghe in Toscana, dove le contaminazione hanno riguardato il 100 per cento dei campioni.

È questo il quadro che emerge dal report dell’Arpat sul 2018, pubblicato in vista della prossima stagione estiva ormai alle porte. Il miglioramento è diffuso un po’ in tutta la Toscana, con dodici aree di balneazione che hanno fatto il salto di qualità. «Per quanto riguarda la classificazione delle aree di balneazione – si legge nel report – il 97 per cento di queste si è mantenuta a un livello “eccellente”, con un incremento di circa il 4 per cento delle aree “eccellenti” rispetto al 2016”, visto “il passaggio di 12 aree da “buone” a “eccellenti”». Tra queste ci sono quattro lidi maremmani: lo scoglio Rocchette a Castiglione della Pescaia, l’area sud est della Gora a Follonica, il tratto della pineta del Tombolo a Marina di Grosseto e l’area de La Tagliata – Torre Puccini a Orbetello.





Una promozione che diventa lampante nel confronto rispetto al 2017: due anni fa le aree di balneazione presenti in provincia di Grosseto erano 73 su 79. Con lo scorso anno le stesse sono salite a 77, lasciando alla classificazione “buona” solo la zona nord ovest della Gora a Follonica e il tratto a Talamone della spiaggia Fertilia.Tutto bene quindi? No, ci sono ancora problemi da risolvere, spiega Arpat, perché casi di non conformità ce ne sono stati. L’area alla foce della Gora delle Ferriere, ad esempio, sebbene abbia dato meno preoccupazioni rispetto ad altre zone simili, ha comunque registrato il dato peggiore della costa sud toscana con il 67 per cento di campioni trovati con valori ben al di sopra della normativa. «La giustificazione di questi episodi è da ricondursi alle condizioni meteorologiche – spiega l’Arpat – con precipitazioni abbondanti che hanno favorito l’apporto di carichi inquinanti dai corsi d’acqua al mare, unitamente a criticità relative ai sistemi di trattamento e collettamento delle acque reflue». Il Canale Solmine poi, resta ancora al di sotto della classificazione “scarsa”, perché nonostante si sia distinto per «non aver mai evidenziato alcun caso inquinante», dice Arpat, resta comunque con valori batteriologici troppo alti. Ma in linea generale, quella che emerge dal report è una promozione per il litorale maremmano. —