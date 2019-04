Quando la Casa Rossa valeva quanto la Forte dei Marmi dei vip

castiglione della pescaia. Era il 2017 quando un’indagine sul mercato delle case per vacanza dell’Osservatorio Nomisma – autorevole società di consulenza economica per le imprese e di attività di ricerca – condotta in tandem con Fimaa, la Federazione italiana mediatori agenti d’affari di Confcommercio, rivelò che i prezzi medi sul mercato delle compravendite a Castiglione della Pescaia eguagliavano – per alcune tipologie di immobile (non per tutte) – quelli di Forte dei Marmi, la stazione balneare toscana del lusso per antonomasia: era identica – 4. 100 euro al mq – la punta massima dei prezzi (la più alta di tutte le località toscane di mare monitorate da Nomisma) che si raggiungeva per le abitazioni in zone “periferiche” (o meglio, non nel cuore del paese). . L’indagine dell’Osservatorio 2017 sulle case vacanza Nomisma/Fimaa aveva rilevato che: passando in rassegna i prezzi medi di compravendita, minimi e massimi, delle case di vacanza nelle principali località turistiche della Toscana, a Castiglione non svettavano solo i valori al metro quadro degli immobili nuovi in zone al top, ma anche quelli delle abitazioni già “vissute” e persino in zone “periferiche”. Sotto questa luce c’era da augurarsi dunque che a Castiglione le case non solo valessero ma che addirittura non si svalutassero (o, quanto meno, che perdessero valore meno che altrove). Nell’indagine 2017 di Nomisma, Castiglione era al primo posto in Toscana – a pari merito con Forte dei Marmi – per prezzo massimo al mq delle case di vacanza non nuove in zone non centrali: il valore era di 4.100 euro al mq



A fine 2018 e rispetto agli inizi del 2017, i prezzi medi al mq delle abitazioni – in generale quelle civili non solo le residenze vacanziere – di Castiglione sono scesi, stando alla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, anche se in alcuni casi e per la punta massima del range restano al di sopra di 4.100 euro (fino a 4.600 euro al mq ma per Castiglione-paese, in centro, e fino a 4.200 euro al mq per Roccamare, Riva del Sole, Rocchette per zone perifericamente di pregio). I puristi della statistica mai equiparerebbero fonti diverse, ma tant’è.



Per il 2019, Nomisma prevede una frenata del mercato italiano delle compravendite. «Continueranno a crescere – scrive il Sole 24 ore riportando le previsioni di Nomisma – ma a un ritmo molto più contenuto rispetto a quello degli ultimi anni (del 2-3% contro il 6,5% del 2018), con stime ancora più al ribasso per il 2020 e il 2021». E la frenata allontana il miraggio di una inversione di tendenza dei prezzi.