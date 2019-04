Gli imprenditori del Nord Italia vogliono investire su Campiano

La novità è arrivata dal cielo ed è atterrata direttamente alle Bastiole di Boccheggiano. Partendo da Milano in elicottero ci vogliono un’ora e venticinque minuti per raggiungere il territorio di Montieri e ieri mattina un gruppo di imprenditori, guidati dall’alpinista Simone Moro, ha sorvolato l’Appennino e la costa per venire a parlare del nuovo progetto che sta per nascere nella vecchia zona industriale della miniera di Campiano.



Quella che un tempo era considerata una delle più importanti miniere d’Europa e che oggi è un’area dismessa da tempo. Le attività estrattive terminarono nel 1994 e la Michelini – figlia della reindustrializzazione dell’alta Maremma e di quella riconversione post-industriale nata a seguito della chiusura delle vecchie miniere – scelse di investire in quell’area realizzando una fabbrica. L’azienda, che produceva componentistica per auto Ferrari e Maserati, era sorta sulle ceneri della ex Solmine grazie agli incentivi statali che avrebbero dovuto avvantaggiare il dopo-miniera della zona. Un primo tentativo di riconversione andato a finire male, tanto che da più di dieci anni l’intera zona industriale è in vendita. Oggi, con la base d’asta scesa a circa 960 mila euro, e con un nuovo piano industriale, la zona sembra aver trovato un nuovo interesse: l’asta si terrà il prossimo 16 luglio e ad alzare la mano saranno vari imprenditori del Nord Italia.



Tra loro, classe 1952, presidente della Italveco, società d’ingegneria ambientale che si occupa di progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento di acque civili e industriali;, presidente della Nuova Bem, azienda che si occupa della costruzione di macchine per il movimento terra, edella Cornali group, un’azienda che si occupa di sistemi e dispositivi per la messa in sicurezza dei lavoratori. A loro si unisce poi anche l’alpinista Moro che, nella veste di pilota, ha scelto di investire nel progetto per occuparsi sia del trasporto degli industriali tra il nord Italia e la Toscana, così da accorciare i tempi di percorrenza, sia per puntare sul trasporto turistico, con la possibilità di fare delle escursioni via cielo.Il filo rosso che unisce questi industriali del nord Italia alla zona di Boccheggiano è rappresentato da, originario di Boccheggiano e oggi naturalizzato milanese, che si occupa per tutte le aziende in questione di piani industriali. Proprio Martini all’inizio della legislatura ha avviato un percorso con il sindaco di Montieri. Cinque anni fa il primo cittadino si è infatti dotato di una piattaforma strategica di sviluppo del territorio comunale per cercare di riattivare una delle zone morte del Comune. «Tutto mi sarei aspettato fuorché di tornare a parlare di lavoro in questo territorio – ha detto Verruzzi – e invece oggi siamo qui a parlare di nuovi posti di lavoro che nasceranno grazie a questi interventi».L’arrivo degli industriali del nord Italia apre poi una finestra per lo viluppo delle aziende che già lavorano sul territorio: un esempio è quello diche grazie alla ripresa della zona industriale di Campiano potrà ingrandire il suo forno andando ad assumere più personale. «Non ho mai trovato sulla zona dei capannoni adatti alle mie esigenze e con l’investimento su Campiano potrò finalmente spostarmi» ha detto Montomoli.Come lui in molti potrebbero risentire della novità. La zona è tristemente nota per la questione dell’inquinamento del fiume Merse, affluente dell’Ombrone. Dopo la chiusura di Campiano, nella miniera vennero stoccate le ceneri di pirite, residui della lavorazione dell’acido solforico prodotto da Eni. Fu la Regione Toscana a dare la possibilità all’azienda di stoccare nei cunicoli il materiale, a condizione che esso non venisse mai in contatto con l’acqua. Così non fu: le acque, non più drenate, nella primavera 2001, colorate di rosso e cariche di metalli pesanti come l’arsenico, invasero il Merse. Oggi sulla miniera è attivo un impianto di depurazione ma l’arrivo della Italveco potrebbe segnare una novità anche in questo senso. «La rinascita di Campiano – ha spiegato Verruzzi – interessa tutta la zona, Massa Marittima e Pomarance sono Comuni che hanno perso solo di recente circa mille residenti, un declino inarrestabile che con un intervento massivo come questo può essere arrestato». —