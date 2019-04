La tartaruga torna a nuotare: il centro recupero "decolla" - Video

TALAMONE. Olivastra la tartaruga è stata liberata in mare dalla spiaggia del Bagno delle donne a Talamone. Era stata soccorsa nell’ottobre 2018 quando fu trovata avvolta nel filo di nylon per la pesca e in condizioni critiche. Sono più di 130 mila le tartarughe che ogni anno rimangono vittime di catture accidentali da parte dei pescatori nel Mediterraneo e la maggior parte non sopravvive o non riesce più a integrarsi nel proprio habitat.

Olivastra è stata soccorsa e curata al Centro di recupero delle tartarughe marine o Tartanet a Talamone. La liberazione è avvenuta al termine di una conferenza incentrata sui progetti e sui provvedimenti che verranno attuati per la salvaguardia di questo e di altre specie marine. Hanno partecipato, presidente del parco regionale della maremma,, in rappresentanza della regione toscana, il senatoredella segreteria nazionale di Legambiente,, responsabile della campagna Tartalove,, coordinatore delle aree protette di Legambiente e i rispettivi comandanti della capitaneria di porto di Talamonee il comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano

«Le tartarughe marine – dice Gentili – rappresentano un elemento importantissimo nella battaglia per la tutela delle biodiversità. Per questo è fondamentale rafforzare i percorsi di informazione e sensibilizzazione e aiutare tutte quelle strutture che combattono questa battaglia. Le azioni degli operatori, a cui vanno i miei sentiti ringraziamenti, sono fondamentali non solo per garantire un approdo sicuro per questi animali ma anche per favorire la sensibilizzazione di residenti e turisti».



Sono state poi presentate le novità legate alla collaborazione del centro di recupero con Legambiente. La prima prevede l’inserimento del Tartanet nel progetto europeo TartaLife per la riduzione della cattura e della mortalità delle tartarughe durante le attività di pesca mentre l’altra è TartaLove, attraverso cui si potrà adottare simbolicamente una delle tartarughe soccorse dal centro. Grazie a TartaLove è stato possibile sostituire i filtri difettosi della vasca dove è stata tenuta e curata Olivastra permettendone così il recupero. «Le novità di cui vi abbiamo parlato oggi – commenta Lucia Venturi – sono importantissime per dare un nuovo slancio al centro di recupero delle tartarughe marine e al punto informativo dell’osservatorio toscano per la biodediversità che il parco gestisce a Talamone. Per questo – continua – è fondamentale sensibilizzare gli operatori che lavorano sulle spiagge e sulle coste e i cittadini così da salvaguardare non solo questa importantissima specie ma l’habitat marino in generale». Sono molti gli operatori di settore che hanno già aderito al protocollo di Legambiente TartaLove per la salvaguardia delle tartarughe marine e saranno riconoscibili grazie a una bandiera simbolica che sarà consegnata a ognuna di queste strutture.



«Ho la fortuna di essere nato proprio in questo bellissimo paese e conosco profondamente la bellezza e la fragilità del territorio – spiega il senatore Berardi – Iniziative come quelle di oggi fanno parte di progetti europei su ampia scala e la mia speranza è che si continui su questa strada, guardando con sempre maggiore attenzione alla salvaguardia del territorio». Grazie ai contributi del progetto Ecostrim, finanziato dal programma Interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020, saranno potenziati centri informativi come quello di Talamone. —