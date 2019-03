È stato un inverno mite e poco piovoso

GROSSETO. In Maremma è stato un inverno piccolo piccolo, mite e poco piovoso, con un’unica ondata fredda artica, tra fine dicembre e inizio gennaio. A dirlo è Roberto Costantini, responsabile del centro operativo di Grosseto del Lamma – Cnr Ibimet, allievo del professor Giampiero Maracchi, nel tirare le somme sulla stagione che ha da poco ceduto il testimone alla primavera meteorologica.. «È una sensazione comune – spiega Costantini - che l’inverno meteorologico appena trascorso sia stato, almeno nel grossetano, decisamente anomalo, sia per quanto riguarda le temperature che la piovosità». I dati della stazione Lamma di Grosseto lo confermano. «Se guardiamo le temperature minime – prosegue Costantini - notiamo immediatamente che solamente in 5 giorni la temperatura andata sotto zero e precisamente il 16 dicembre 2018 e poi successivamente nei giorni 3, 4, 5 e 12 gennaio 2019. Rimanendo sull’analisi delle temperature minime, vediamo, di contro, come in ben 9 giorni su 90 il termometro si sia mantenuto ampiamente al di sopra degli 8 gradi e in due giorni abbiano addirittura superato i 10 gradi».



Nel complesso, durante i tre mesi invernali, l’andamento delle minime è stato interessante. Un gennaio in leggera diminuzione (-0,1°) rispetto alla media climatologica trentennale, mentre nei mesi di dicembre e febbraio lo scarto positivo è rispettivamente di 1 e 2,7 gradi. In particolare il valore delle temperature minime mensile di febbraio risulta pari a 5 gradi, cioè più del doppio (per la precisione +118%) del valore climatologico di riferimento di questo mese, che si attesta su 2,3°. «Anche nel caso delle temperature massime – prosegue Costantini – si nota come a fronte di un gennaio leggermente più freddo del normale (-0,8 gradi rispetto alla media trentennale), abbiamo dicembre e febbraio decisamente “caldi”, rispettivamente con +10 per cento e un +18 per cento. Sono addirittura 15 (su 90) i giorni in cui a Grosseto la temperatura ha superato i 17°, con l’eccezionalità assoluta del giorno 27 febbraio, quando la colonnina di mercurio ha toccato i 23°».



Riguardo alla piovosità si è trattato di un inverno decisamente avaro. Se infatti gennaio è in linea con la media, registrando un surplus di 6 mm, sia a dicembre- con 43 millimetri contro un valore normale di 74 - che a febbraio (con un valore di soli 22,4 millimetri contro una media climatologica di 48), le piogge sono state decisamente scarse. L’inverno 2018-2019 ha visto una diminuzione delle precipitazioni del 30%, fermandosi ad un valore cumulato di soli 114 millimetri contro un valore medio climatologico che per tale periodo supera i 165. Se usciamo dalla Maremma e allarghiamo lo sguardo alla Toscana e all’Italia, i dati meteo ufficiali indicano il trimestre dicembre-febbraio come il 23esimo inverno più caldo dal 1800. In questo caso però è doveroso fare delle considerazioni. «In tutto il centro-nord – conclude Costantini - l’inverno è stato infatti decisamente mite e avaro di precipitazioni, avendola fatta da padrone, specialmente nella seconda metà di febbraio, gli anticicloni atlantici determinando, di conseguenza, una persistente situazione di alta pressione. Al contrario un po’ tutte le regioni meridionali hanno maggiormente risentito di alcune incursioni di aria gelida di origine balcanica, che hanno determinato periodi con temperature sottomedia». —