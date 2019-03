Spot sul sito internet, Trenitalia sbaglia Duomo (e poi corregge la foto)

GROSSETO. Dopo il caso della caramella al limone offerta per l’8 marzo e su cui si è scatenata la bufera, stavolta Trenitalia “inciampa” sui monumenti, confondendo il Duomo di Massa con quello di Massa Marittima.

Sul proprio sito nazionale – in un link dedicato ai treni regionali della Toscana – la società ferroviaria ha promozionato i collegamenti regionali e inserito quattro percorsi con orari e foto dei monumenti-simbolo delle città menzionate. Peccato che sbagli foto e città. Dopo la segnalazione pubblicata sul Tirreno, la società ha poi prontamente corretto l'errore, sostituendo la foto, inserendo quella del Duomo di Massa e scusandosi con l'utenza.





. Le tratte citate sono Firenze/Pisa, Pisa/Livorno, Firenze/Viareggio e – ultima – Pisa/Massa. In quest’ultimo percorso svetta la foto pisana di piazza dei Miracoli nel suo splendore (la foto è giusta), ma accanto – anziché il duomo di Massa (capoluogo apuano) citato nel testo – compare quello di Massa Marittima: è la cattedrale di San Cerbone, costruita a partire dal 1000, prima in stile romanico poi gotico, splendido con la maestosa scalinata ma quanto di più lontano dall’altro, cui la notizia si riferisce. A voler guardare solo la foto senza leggere il testo, la notizia suona bizzarra: nessun treno collega Pisa a “Massa Marittima”. Anche perché non c’è una stazione di Massa Marittima.La ferrovia di Massa Marittima-Follonica è esistita sì, ma un secolo fa: fu attiva tra il 1902 e il 1944. Fece parte di un più ampio gruppo di concessionarie ferroviarie che gestiva le ferrovie Poggibonsi-Colle Val d’Elsa, Benevento-Cancello e L’Aquila-Capitignano. Un percorso nato come ferrovia mineraria e che subì la crisi successiva alla grande depressione: quando il prezzo dei minerali crollò, precipitò anche il traffico passeggeri e merci sulla linea finché nel ’44 la ferrovia fu interrotta.Per i pendolari lo scivolone, alla luce dei servizi esistenti, assume il sapore della beffa. La Maremma compare infatti (per sbaglio) tra gli orari del Memorario, ma è l’unica che in Toscana non ha ancora il Memorario. Da quasi 10 anni i pendolari maremmani aspettano in gloria questo strumento, già presente in altre province ma mai arrivato qua, che pianifica i percorsi ferroviari regionali con orari cadenzati, regolari e frequenti, alternandoli ai collegamenti più rapidi. «Siamo gli unici della Toscana a non entrare nel Memorario – dice il Comitato pendolari di Grosseto – e stavolta ci entriamo con l’immagine sbagliata di un’altra linea...».. Dopo la pubblicazione dell'errore su Il Tirreno, la società ha inviato una nota. "Ringraziandovi per la segnalazione - scrive Trenitalia al quotidiano - informiamo che abbiamo inserito la fotografia corretta del Duomo di Massa. Ci scusiamo per l’errata individuazione dell’immagine".

Il link attuale https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/toscana/viaggia-tra-pisa-e-massa-con-i-treni-regionali.html riporta ora correttamente l'immagine della piazza pisana dei MIracoli e - sotto - quella del Duomo di Massa, capoluogo apuano.