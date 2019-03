Visite gratuite per le donne: così l'Asl celebra l'8 marzo

Ginecologia e colloqui per smettere di fumare: ecco come si accede ai servizi

GROSSETO. Gli ospedali della Asl Toscana sud est rinnovano l’adesione al bando Bollini Rosa e si conferma l’attenzione alla salute delle donne con un’iniziativa nata in occasione dell’8 marzo, Festa della donna. Giovedì 7, alcune professioniste del Misericordia di Grosseto saranno a disposizione delle pazienti per effettuare gratuitamente una serie di visite dedicate esclusivamente alle donne.



In dettaglio, a partire dalle 14, presso il poliambulatorio al piano terra dell’ospedale si potranno eseguire: dalle 14,30 alle 16,30, visita ginecologica e consulenza Pma, ambulatorio 1, prenotazione al numero 0564-485678, dalle 12 alle 13,30; dalle 14 alle 16, counseling per smettere di fumare presso il centro antifumo, prenotazione al numero 0564-483344, dalle 9 alle 12.



Per effettuare le seguenti prestazioni sarà invece necessario telefonare al numero 0564-485835, dalle 10 alle 12: dalle 14 alle 16, visita diabetologica per donne con pregresso diabete gestazionale o familiarità per diabete, ambulatorio 29; dalle 14 alle 16, visita di nutrizione clinica, ambulatorio 24; dalle 13,30 alle 16, visita di chirurgia vascolare, ambulatorio 28; dalle 14 alle 16, visita per “terapia del dolore”, ambulatorio 30.È possibile accedere all’iniziativa quindi contattando i numeri sopra riportati, oggi e domani, tenendo conto che i posti previsti sono limitati in quanto la volontà è quella di offrire un servizio che porti un messaggio di vicinanza alle donne e di promozione alla loro salute. «L’Azienda è sempre vicina alle donne e al loro benessere – dichiara, referente Bollini Rosa del Misericordia – e lo dimostra ogni volta, in occasione di particolari iniziative, ma soprattutto quotidianamente, con servizi pensati per i loro bisogni di salute e la loro tutela. Ringrazio tutti i professionisti, medici e infermieri, che si sono resi disponibili a questa iniziativa tutta al femminile». —