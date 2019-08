Gli azzurri subito al lavoro in vista della gara con Pescara

EMPOLI. Non c’è stato neanche il tempo di riposare dopo la vittoria di coppa con la Reggina e l’Empoli è tornato immediatamente in campo. Amichevole all’indomani del successo di Coppa Italia per i giocatori non impiegati, o impiegati per pochi minuti, contro la formazione Under 17. Poi serrato programma di allenamenti che vedrà la squadra di Bucchi allenarsi sia questa mattina alle 9.30 sia domani, Ferragosto, nel pomeriggio al Castellani.

Il mister azzurro, infatti, non ha alcuna intenzione di perdere un’occasione d’oro per accedere al quarto turno della competizione che si giocherà il 4 dicembre. Prima, però, c’è l’ostacolo Pescara. E anche se non ci sarà alcun giorno di riposo da qui fino a domenica 18 agosto (match in programma alle 20.30 al Castellani), l’attenzione dei tifosi alla vigilia di Ferragosto non può che essere rivolta al mercato.

L’affare con Nedim Bajrami, centrocampista e all’evenienza anche trequartista del Grasshoppers, è fatto. La società di Corsi ha chiuso per un prestito oneroso, circa 300mila euro, con obbligo di riscatto vicino al mezzo milione di euro. Fiducia piena a un giocatore classe 1999, nazionale under 20 svizzera, di grande prospettiva. Gli azzurri scommetteranno per un anno sul giocatore, sperando in una sua esplosione e sul conseguente prolungamento di contratto. Per ora Bajrami in Toscana arriverà con un accordo valido per un anno.



La sfida di coppa con la Reggina, però, ha mostrato come sugli esterni servano alternative valide. Antonelli, al di là della rete del 2-1 finale, ha confermato di poter essere una garanzia sulla sinistra. Ma in fase difensiva ha anche sofferto la superiorità numerica a centrocampo degli avversari. Sulla sponda opposta Veseli, dato praticamente per partente, al momento non ha nessun accordo chiuso con le possibili pretendenti. Sfumata la pista turca, anche quella del Maccabi Haifa sembra raffreddarsi. Per questo la dirigenza empolese non vuole aspettare di piazzare il giocatore svizzero naturalizzato albanese e vorrebbe comunque garantirsi l’ingaggio di Claud Adjapong. Il terzino destro classe 1998 del Sassuolo sembra essere sempre più vicino all’Empoli, anche se sul ragazzo, nato a Modena e cresciuto nel settore giovanile neroverde, ha fatto diversi sondaggi l’Hellas Verona. Si prolungano ancora, invece, i tempi per l’ufficialità di Merola.

L’ex Primavera dell’Inter, già a segno in amichevole contro la prima squadra, non è ancora dell’Empoli. Questione di dettagli: l’intesa va definita soltanto sulla percentuale di futura rivendita che verrà riconosciuta ai nerazzurri. Intesa trovata sul 40% che si aggiunge ai 500mila euro che l’Empoli verserà per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante classe 2000.