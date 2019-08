Nuoto, bike e corsa: il 1° settembre debutterà il Triathlon Città di Empoli

EMPOLI. Uno sport composto da tre discipline, nuoto, ciclismo e podismo, il Triathlon, sarà per la prima volta protagonista al “Beat Festival” di Empoli con il ‘1° Triathlon Città di Empoli’ il 1 settembre 2019. L’evento si svolgerà nella zona sportiva, dalla piscina comunale al bellissimo parco urbano di Serravalle: swim, bike e run.

Saranno due le gare di Triathlon: Gara diI Triathlon kids, valida per il Circuito di Coppa Toscana Giovanile 2019 e la gara di Triathlon sprint, categoria Bronze.

Le gare sono inserite all’interno del grande ‘Beat Festival’ di Empoli, con possibilità di assistere dopo la gara ai concerti dal vivo, ingresso gratuito, sostare all’interno del parco urbano di Serravalle, sfruttare le numerose offerte di Street Food e birrifici artigianali che saranno presenti. Tutto rigorosamente ‘Plastic free’ nel rispetto dell’ambiente che ci circonda.



Svolgimento.il nuoto si svolgerà nella piscina olimpionica da 50 mt all’aperto con partenza in più batterie in base al numero dei partecipanti;la bici si svolgerà in un percorso multi lap pianeggiante quasi interamente chiuso al traffico tra via delle Olimpiadi, via Arnovecchio e via della Tinaia; infine: la corsa di podismo si svolgerà in percorso multi lap all’interno del parco urbano di Serravalle, seguendo i percorsi pedonali già presenti.L’evento è stato presentato questa mattina, venerdì 9 agosto 2019, in Comune da, assessore allo sport e da, cofondatore e dirigente Empoli Triathlon Asd. Entrambi hanno sottolineato la ‘prima’ assoluta per la Città di Empoli di questa disciplina nell’ambito del Beat Festival.L'assessore Fabrizio Biuzzi: «Mai prima d’ora all’interno del Beat si era pensato all’evento ‘Triathlon’. Questa disciplina che sarà parte dell’area dedicata allo sport nell’ambito del festival. Si crea un evento nuovo. Sarà una mattinata importante, divertente e le società sportive sono invitate a rimanere per la premiazione di queste gare e restare a vivere il festival in tutta la sua articolazione nel parco di Serravalle. Non ci sarà soltanto il Triathlon perché lo sport al BEAT è diventato una costante piacevole: parteciperanno dalle 25 alle 30 società sportive. Lo sport a 360°».Il dirigente Fabio Ninci: «E’ una grande soddisfazione entrare nell’ambito di questo importante festival per promuovere questo sport sperando di dare un seguito a queste discipline. Ci crediamo fortemente. Il Triathlon è uno sport di inizio perché è di fatto una multi disciplina, quindi un bagaglio di tendenze motorie molto ampio. L’interesse sta aumentando e noi cerchiamo di portarlo nella nostra città».Link e iscrizione gara: https://www.endu.net/it/events/triathlon-sprint-citta-di-empoli/entry Info e percorsi: https://www.empolitriathlon.it/i-nostri-eventi.html Numero massimo iscrizioni: 100 per la gara di Triathlon Giovanile e 200 per la gara di Triathlon SprintOrganizzatore: Empoli Triathlon asd (cod. aff. 2060)