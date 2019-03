Errori, gol e Var: l'Empoli rimonta tre volte

EMPOLI. Pirotecnico 3-3 al Castellani. Tre volte in vantaggio il Parma, tre volte l'Empoli è riuscito a raggiungere la squadra rivale. Un punto che ci può stare per i ducali, mentre i toscani possono recriminare qualcosa per la mole di gioco: possesso palla oltre il 60% per la squadra di Iachini che rimane poco sopra la zona retrocessione ed è attesa da una difficile trasferta, all'Olimpico contro la Roma. Il Parma torna a fare punti dopo un mese esatto e aggancia quota 30 in classifica. Protagonista anche il Var che ha convalidato un gol inizialmente annullato a Bruno Alves. Era il 3-2, ma nel finale Silvestre ha pareggiato festeggiando la nascita in settimana del figlio Gianluca. I ducali hanno concluso in vantaggio 2-1 la prima frazione di gioco: gol di Gervinho, astuto a beffare la linea difensiva azzurra, e Rigoni, che è andato a segno a tempo ormai scaduto, provocando anche le proteste della panchina empolese verso l'arbitro Di Bello, che non aveva concesso minuti di recupero. Per la squadra di Iachini il momentaneo pareggio era stato realizzato da Dell'Orco, ex Sassuolo, ma cresciuto nel vivaio del Parma.

Empoli che aveva iniziato alla grande: al 7' tiro di destro alto di Krunic dal limite, al 10' pericoloso Farias, ma l'ex Sepe blocca a terra la conclusione del brasiliano, al 11' Caputo manda fuori giri Bruno Alves e crossa in modo insidioso da sinistra, Sepe esce ma non trattiene ma chiude ancora su Farias. Al 13' punizione di Siligardi: palla filtrante per Gervinho con la difesa toscana ferma e sorpresa dalla battuta rapida: l'ivoriano salta Dragowski e segna senza problemi. Al 17' pareggia Dell'Orco. Il Parma risponde al 23' con una botta di Siligardi sul quale è bravo Dragowski. Poi, nel corso del primo minuto oltre il 45', senza aver concesso il recupero, il Parma torna in vantaggio con Rigoni, che, di testa, sorprende Drągowski. Si innescano le proteste della panchina toscana che voleva il doppio fischio dell'arbitro. Nella ripresa entra un Empoli più convinto. Al 12' Fallo di Gagliolo in area su Caputo: dopo due minuti di Var batte e segna lo stesso Caputo.

Ancora l'Empoli insiste: al 20' Krunic impegna un bravissimo Sepe. Anche Dragowski si mette in mostra al 35' togliendo letteralmente la palla dai piedi di Barillá. Al 36' uno degli episodi cruciali della gara: annullato un gol al Parma, ma c'è la verifica del Var per un presunto fuorigioco di Bruno Alves. Dopo tre minuti abbondanti arriva la correzione sulla decisione arbitrale. Buono il gol del portoghese, il Var sentenzia che, al momento in cui Kucka ha calciato la sfera, il difensore del Parma era in linea con il penultimo difendente. C'è tempo per vedere un'altra parata di Dragowski su Inglese in contropiede. Ancora nel recupero arriva un gol: al 46' carambola in area ducale, poi Silvestre calcia superando Sepe, complice una leggera deviazione di Bruno Alves. Siamo sul 3-3 e Dragowski salva il pari su un'acrobazia di Kucka. Finisce qui, dopo sette minuti di recupero.