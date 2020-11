Giani: "Non vanifichiamo il lavoro di Fabiana nel reparto di terapia intensiva"

FIRENZE. I nuovi casi positivi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.117 su 15.081

tamponi molecolari e 3.263 test rapidi effettuati. Lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione, in un post su Facebook. Giovedì 26 i nuovi positivi erano stati 1.351, su 16.999 tamponi molecolari e 2.623 test rapidi effettuati.

Giani ha postato una foto del lavoro nell'ospedale San Giuseppe di Empoli che ritrae, fra l'altro, un'intensivista col suo nome scritto sulla schiena del camice e un sorriso disegnato: "Continuiamo a rispettare le regole - ha scritto Giani - non vanifichiamo il duro lavoro svolto da Fabiana in terapia intensiva al San Giuseppe di Empoli e da tutte le donne e gli uomini della sanità".