Enrico Sostegni eletto presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale

Enrico Sostegni "Sono stato eletto presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale ed è un ruolo che mi onora e per il quale ringrazio il gruppo del Pd ed i colleghi consiglieri.Voglio inviare anzitutto un messaggio di vicinanza a tutti i lavoratori della sanità e a tutti i volontari che in questo momento così delicato stanno svolgendo un ruolo fondamentale per fronteggiare l’emergenza sanitaria.Saremo un luogo di ascolto, per le istanze dei territori e di tutti i soggetti del mondo della sanità toscana ed inizieremo da subito un percorso di consultazione a partire dagli assessori alla sanità e al sociale per valutare insieme gli interventi da mettere in atto.A tutti noi auguro un buon lavoro". EMPOLI. A dare notizie della sua elezione a presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale è stato oggi, giovedì 12, lo stesso nella sua pagina Facebook. "Sono stato eletto presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale ed è un ruolo che mi onora e per il quale ringrazio il gruppo del Pd ed i colleghi consiglieri.Voglio inviare anzitutto un messaggio di vicinanza a tutti i lavoratori della sanità e a tutti i volontari che in questo momento così delicato stanno svolgendo un ruolo fondamentale per fronteggiare l’emergenza sanitaria.Saremo un luogo di ascolto, per le istanze dei territori e di tutti i soggetti del mondo della sanità toscana ed inizieremo da subito un percorso di consultazione a partire dagli assessori alla sanità e al sociale per valutare insieme gli interventi da mettere in atto.A tutti noi auguro un buon lavoro".

Chi è. La riconferma a consigliere regionale di Enrico Sostegni è un altro tassello nella carriera politica di un "enfant prodige" iniziata alla fine degli anni Novanta nel suo paese di origine, Limite sull'Arno.

Il nome è un chiaro tributo a "l’altro" Enrico: inizia come consigliere comunale di Capraia e Limite nel 1995, a soli 20 anni, fino a quando il sindaco Alessandro Alderighi lo porta in giunta a un anno dalle amministrative: nel frattempo termina i propri studi in giurisprudenza con il massimo dei voti a Firenze. È il 2003: l'anno successivo viene eletto sindaco del Comune remiero con riconferma nel 2009. Dipendente in aspettativa del Comune di Empoli, alla fine del 2013 diventa segretario del Pd dell'Empolese Valdelsa e nel maggio 2015, viene eletto consigliere regionale con 9.662 preferenze. Passa il testimone in via Fabiani a Jacopo Mazzantini a ottobre 2017, restando comunque uno degli elementi di punta locali del partito.

In questi anni si è speso soprattutto sui temi della sanità e del sociale come membro della terza commissione. Non è un caso che in questi mesi i suoi post Facebook di aggiornamento sul tema della pandemia per tanti sono diventati un punto di riferimento. Nel settore sociale figura anche un suo impegno nella fondazione “Dopo di noi”, nel cui Cda è rimasto dal 2010 al 2015. Adesso, con le sue 13.533 preferenze ha fatto ulteriormente meglio: di queste, 1.390 gli sono arrivate da Capraia e Limite su un totale di 1.968 voti al Pd. A Empoli sono stati in 4.573 a fare la croce sulla sua casella, su 9.678 consensi del suo partito. (Daniele Dei)