Pontormo: tre classi sono in quarantena, didattica a distanza anche in sei sezioni

EMPOLI. I contagi da Coronavirus nell’Empolese Valdelsa nel solo mese di ottobre salgono a quota 236. «A Empoli ci sono 82 casi positivi – ha detto ieri la sindaca Brenda Barnini nella diretta Facebook –, 186 persone in quarantena: in una sola settimana a Empoli il numero dei positivi è cresciuto di 23 persone. Ci sono 18 persone ricoverate in reparto Covid di Empoli, nessuno in terapia intensiva». Aumentano le classi che si trovano in una situazione di quarantena.

Da ieri mattina una classe del liceo “Pontormo” di Empoli è rimasta a casa per seguire la didattica a distanza. A Castelfiorentino, invece, una classe dell’istituto “Enriques” è stata messa in quarantena osservativa da parte dell’Asl Toscana Centro dopo che uno studente è risultato positivo al Covid-19. Lo studente, come accertato dall’autorità sanitaria, ha riscontrato il virus al di fuori delle aule scolastiche e l’Asl ha deciso così in via precauzionale di tenere la classe a casa fino a lunedì 19 ottobre. La conferma è arrivata tramite il docente Gianluca Tarchi. L’azienda sanitaria ha invitato gli studenti a rimanere nelle proprie abitazioni in attesa che l’Asl possa a sua volta svolgere ulteriori controlli. Lo studente positivo infatti da giorni non stava frequentando la scuola. Analoga situazione alla scuola media “Boccaccio” di Certaldo dove una classe resterà in quarantena fino a venerdì 16 ottobre, a seguito di un caso di positività di uno studente che da 8 giorni stava mancando da scuola. In un primo momento il dirigente scolastico, Goffredo Manzo, ricevuta la comunicazione di positività di uno studente dai genitori, ha subito allertato l’Asl e il sindaco Giacomo Cucini.

L’azienda sanitaria non fornendo risposte nell’immediato, ha visto l’intervento del dirigente scolastico che ha deciso di inviare una comunicazione ai genitori, invitando gli studenti di quella classe, di restare a casa, in attesa di comunicazioni ufficiali. Decisione che è arrivata il giorno successivo da parte dell’Asl che ha deciso di tenere a casa gli studenti fino a venerdì. Tornando alle scuole superiori empolesi, al “Pontormo” sono in quarantena due classi terze e una seconda, con un positivo per classe, più ci sono sei sezioni in cui ci sono ragazzi collegati a distanza in quanto fragili o in quarantena fiduciaria. «In caso di quarantena i professori sono a scuola e i ragazzi a casa – spiega la dirigente Filomena Palmesano – è iniziata la didattica a distanza con la lezione condotta dai professori nella stessa classe, ma vuota». Al “Fermi” c’è solo una classe in quarantena: è quella del primissimo caso di contagio tra la popolazione studentesca empolese, la cui quarantena è prossima a finire. Inoltre ci sono anche qui studenti singoli che si trovano in quarantena fiduciaria.

Tutto regolare invece al “Ferraris-Brunelleschi” dove tutte le classi fanno lezione in aula salvo, come previsto da inizio anno, le sezioni numerose dove un terzo dei ragazzi, a rotazione, segue a casa con didattica a distanza. I nuovi casi: i 32 comunicati ieri sono divisi in nove a Fucecchio, otto a Empoli, cinque a Vinci, tre a Castelfiorentino, due a testa per Montelupo Fiorentino e Montespertoli, uno ciascuno a Cerreto Guidi, Certaldo e Gambassi Terme, dove il soggetto positivo è un giovane del posto con lievi sintomi. Nei 32 casi ci sono due bambini di due anni e altrettante persone rientrate dall’estero. Quasi tutti sono entrati in contatto con persone già risultate positive al Coronavirus. Il sindaco di Montelupo,, nella diretta Facebook di ieri ha parlato di 23 persone nel suo territorio interessate dal contagio.