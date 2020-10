Coronavirus, positivi due calciatori della Primavera dell'Empoli

EMPOLI. Due giocatori della squadra Primavera dell'Empoli sono risultati positivi al Covid-19.

E' il responso dei test periodici, i cui risultati sono arrivati nella mattinatra di giovedì 15 ottobre, a cui la squadra viene sottoposta secondo i protocolli di Figc e Lega. La conferma arriva dalla società azzurra, che non ha reso noti i nomi dei due nuovi infetti. Si tratta, comunque, di giovani calciatori che non hanno preso parte ad allenamenti con il gruppo della prima squadra.

Ovviamente, come da prassi, è stata subito informata l'Asl Toscana Centro. Che ora deciderà se mettere in quarantena o in isolamento l'intero gruppo o meno. In questo caso salterebbe la partita in programma domenica in casa della Sampdoria. Intanto l'Empoli si è già messo in moto per ripetere i tamponi su tutto il gruppo, giocatori e staff, già nella giornata di venerdì 16 per confermare la negatività al coronavirus degli altri calciatori.