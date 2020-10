Coronavirus, un'altra vittima e otto nuovi casi nell'Empolese Valdelsa

EMPOLI. E' pesante per i Comuni dell'Empolese Valdelsa il bilancio del bollettino Asl di lunedì 5 ottobre. C'è un'altra persona, infatti, deceduta con il coronavirus e sono otto le ulteriori positività registrate.

A piangere è Fucecchio, per un uomo di 80 anni che già da un po' di tempo era ricoverato in terapia intensiva.

Le ulteriori positività riscontrare nelle ultime 24 ore, invece, sono relative a Castelfiorentino (2 casi), Montespertoli (2 casi), Vinci (2 casi), Cerreto Guidi (1 caso) e Montelupo Fiorentino (1 caso).

Per quanto riguarda Castelfiorentino si tratta di due ragazzi giovani. E, come ha reso noto il sindaco Alessio Falorni, è scattata la quarantena per l'intera classe frequentata da uno dei due. Stesso discorso a Montelupo: in quarantena un classe e alcuni insegnanti che erano stati in contatto con il giovane risultato positivo nelle ultime ore.

Situazione complicata anche nel Valdarno, zona che ieri ha fatto registrare 14 nuovi casi: 6 Montopoli Valdarno, 4 a San Miniato, 3 a Castelfranco di Sotto e 1 a Santa Croce sull'Arno.

In tutti i territori dell'Asl Toscana Centro sono 75 i casi riscontrati di cui 10 a Greve in Chianti.