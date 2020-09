Un “Cupolone” alto venti metri e illuminato nelle feste di Natale

EMPOLI. Quest’anno il Natale avrà un significato ancora più profondo. Anche per il rilancio del centro storico di Empoli e delle sue tante attività commerciali che ne rappresentano l’anima produttiva.



Per questo, dopo lo stop forzato per il lockdown, dopo alcune iniziative che non si sono svolte perché ancora la pandemia resta in agguato, in vista delle festività natalizie l’amministrazione comunale ha deciso di sostenere l’associazione Centro Storico nel progetto Natale 2020.



L'amministrazione comunale supporterà anche quest'anno l'evento ‘Empoli Città del Natale’ confermando un contributo importante di 67.000 euro, cifra che era stato identificata nel bilancio del Comune a sostegno della ripartenza del commercio post lockdown.L’obiettivo è di rivitalizzare il settore e organizzare un periodo in cui Empoli tornerà a essere Città del Natale e polo attrattivo per l’intera area, per la Toscana e, come già accaduto lo scorso anno, anche per turisti interessati a visitare la nostra zona ma anche incuriositi dalle tante attrazioni e novità che anche quest’anno caratterizzanno l’evento.La kermesse si terrà nella misura in cui le indicazioni delle istituzioni preposte alla tutela della salute pubblica non indicheranno nuovi pericoli di contagio.Si svolgerà dal 14 novembre a domenica 10 gennaio, dunque con un paio di settimane di anticipo per adeguarsi al calendario di altre città italiane ed europee.In una riunione che si è svolta proprio giovedì scorso, in cui i soci dell’associazione Centro Storico Empoli hanno votato e deliberato alcune decisioni, si è scelto di non organizzare eventi che possano creare assembramenti e che richiedano particolari accorgimenti anti Covid. Quindi nessuna inaugurazione, nessun ultimo dell’anno e nessun gran finale. Ma più weekend dedicati alla passeggiata in centro e allo shopping.Ogni commerciante che vorrà contribuire alle luminarie dovrà versare 200 euro, contro i 160 euro dello scorso anno.Confermate le grandi e scenografiche proiezioni architetturali che hanno stupito il pubblico: saranno in Piazza Farinata degli Uberti e in Piazza della Vittoria, a 360 gradi.La grande novità è rappresentata da quella che sarà l'installazione più grande d’Italia per il Natale 2020. Un ‘cupolone’ alto oltre 20 metri, tutto illuminato. Qualcosa di impressionante sotto al quale i visitatori, in piazza della Vittoria, rimarranno estasiati.Confermate le altre installazioni nelle vie Da Vinci, Ridolfi, Papa, Giglio, Marcheti, Largo Ragionieri, piazza Leoni e Vittoria.Si lavora anche per la conferma della pista da ghiaccio in Piazza Matteotti.Gli organizzatori hanno pronte iniziative dedicate anche ai bambini, ma per la casa di Babbo Natale, per il Villaggio dei Mattoncini e per il Villaggio delle Fiabe si aspetterà di capire come sarà fra qualche settimana la situazione legata alla pandemia. —