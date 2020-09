Corse coi motorini e troppa inciviltà. Sotto accusa i ragazzi senza regole

EMPOLI. Via Serravalle a San Martino a Empoli è stata chiusa con una recinzione da tempo affinché, nel lato che dà sulla zona del parco non ci sia modo di utilizzarla come area per il raduno degli scooter. Restano comunque i segni di una estate complicata in quella zona ai margini dell’area verde di Serravalle e in cui in questi giorni è in svolgimento la fiera di settembre. Sono stati lasciati graffiti sull’asfalto della strada chiusa, che un giorno diventerà l’imbocco di una circonvallazione che porterà in zona stadio direttamente dalla Tosco Romagnola, ma anche sui giochini e su una colonnina dei servizi presente nel parco piccolo adiacente ai condomini, in cui si distende un mare di bicchieri di plastica e cicche di sigaretta. Per chi abita nelle vicinanze è solo l’ultima goccia che fa traboccare il vaso nel momento in cui, con la fine della fiera, l’inizio dell’anno scolastico e l’arrivo della brutta stagione, si spera in una riduzione di questi fenomeni come quelli visti da alcuni residenti vicino al parchetto di via Isonzo, dove vengono segnalati rifiuti abbandonati sotto i tavolini di legno.



«I rumori si sentono anche dai palazzi dietro a quelli prospicienti – spiega Marilena Cigni – so che ci sono anche le telecamere. Per risolvere questo problema più che le forze dell’ordine servono i genitori. I ragazzi in questa zona ci sono sempre stati, ma certe cose non succedevano. In molti hanno le minicar e mettono la musica alta sullo stereo. È un peccato per una residenziale come questa, di un certo livello, perché poi i danni li pagano i cittadini». Il problema dei motorini a forte velocità dei ragazzi che frequentano l’area del parco la sera viene avvertito su tutto l’asse di via Basilicata. «Le manifestazioni a Serravalle non arrecano fastidio, anzi, danno vita alla zona e sono controllate – è il parere di Valentina Iacopini – ma i rumori dei ragazzi si sono sentiti per tutto il periodo in cui le scuole erano chiuse. Recintare la via per San Martino è stato giusto, però le corse in motorino in via Basilicata sono continuate. Con qualche controllo in più forse di toglierebbe loro la voglia di farle». «Ho trovato una marea di sigarette – dice Tiziana Bassetta, una fruitrice del parco assieme alla figlia – segno di inciviltà e di mancanza di educazione civica crescente generale nei ragazzi tra i 15 e i 20 anni. C’è stato un vuoto di insegnamento per i ragazzi di quella generazione, vedo più attenzione invece con quelli più piccoli di adesso». C’è però nel quartiere anche chi ritiene che le lamentele disseminate sui social siano superiori rispetto alla portata del problema. «Ho sempre abitato qui – sostiene Luisa Gelli – e non mi sono mai accorto di nulla. Amo questa zona, ci sono sì un po’di ragazzi che fanno confusione, ma esiste di peggio. Io tutti questi problemi che la gente descrive non ce li vedo, anzi». –



