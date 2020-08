Telecamere anti vandali davanti a due scuole

Per il nuovo anno scolastico due istituti superiori di Empoli potranno godere di una donazione messa in atto dall'associazione "Cittadini per la Salute" presieduta dal medico Alessandro Bini, già dirigente dell'unità operativa di pediatria della ex Asl 11.



Nelle scorse settimane infatti il sodalizio, nato nel 2009 e che organizza spesso eventi in città legati alla divulgazione di temi legati a scienza e sanità coinvolgendo oltre 150 iscritti, ha donato due telecamere del valore di 600 euro al Comune di Empoli con l'obiettivo di utilizzarle a scopo preventivo all'esterno delle scuole superiori in modo da scoraggiare o individuare i protagonisti di atti vandalici.



Le due telecamere a infrarossi sono capaci anche di poter vedere lo scenario che hanno di fronte anche nelle ore notturne. Le telecamere, la cui donazione è stata accettata nei giorni scorsi tramite una delibera della giunta comunale, sono state posizionate in via Giovanni Da Empoli, in prossimità delle sedi succursali dell'istituto per geometri "Ferraris Brunelleschi" e del liceo artistico "Virgilio". Le pareti di quegli edifici da tempo sono oggetto di azioni i writers e per questo motivo i "Cittadini per la Salute" hanno dichiarato in modo netto l'intento con cui avrebbero fatto tale donazione.La giunta, verbalizzandolo nella propria delibera, ha espresso «gratitudine e apprezzamento per il gesto compiuto».Intanto sempre al Comune di Empoli sono arrivati altri soldi per quanto riguarda il tema della scuola, la sicurezza e il decoro: sono quelli della Prefettura di Firenze che anche nell'anno scolastico 2020/21 promuoverà il progetto "Scuole sicure", nato per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dei vari istituti, principalmente superiori, attraverso l'installazione di un sistema di videosorveglianza.Al Comune è stato erogato un contributo di 28.934,09 euro a cui l'amministrazione comunale aggiungerà 11.0665,91 euro, soldi i quali al momento non sono non presenti a bilancio ma che saranno individuati solo successivamente all'approvazione del progetto da parte della Prefettura.Nei giorni scorsi la giunta comunale, presieduta dal vicesindaco, ha dato il via libera alla sottoscrizione del protocollo assieme al prefetto di FirenzePalazzo Medici Riccardi impegnerà il Comune di Empoli con il documento che verrà siglato affinché dal 31 ottobre e per ogni mese il municipio rediga dei report aggiornati sulla situazione, con un documento consuntivo al termine dell'anno scolastico corredato da un rendiconto economico e finanziario della gestione e della documentazione della spesa. Nei report dovranno essere indicati anche i controlli svolti congiuntamente dalla polizia municipale e dalle forze dell'ordine presenti sul territorio. —© RIPRODUZIONE RISERVATA