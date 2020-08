Tumori, a Empoli già 150 trattamenti col casco anticaduta capelli

EMPOLI. Da poco più di un anno è disponibile, presso il Day Hospital Oncologico dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, diretto dal dottor Carlo Milandri, afferente al Dipartimento Oncologico Ausl Toscana Centro (diretto dalla dottoressa Luisa Fioretto) il dispositivo “scalp-cooler”, una calotta (casco) refrigerante che aiuta a prevenire o ridurre il rischio di alopecia (perdita dei capelli) nelle donne che si sottopongono a chemioterapia.



L’apparecchio è stato donato al Centro Donna, diretto dal dottor Sandro Santini, dall’Associazione Astro, che da anni sostiene l’Ospedale San Giuseppe con numerose iniziative benefiche. All’interno del Centro Donna si configura la Breast Unit, composta da un gruppo di specialisti, tra cui oncologo, chirurgo, senologo, radiologo, radioterapista, genetista, psiconcologa e anatomo patologo che garantisce alle donne un percorso completo di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche. Il dispositivo “scalp-cooler”, è un supporto ulteriore al percorso multidisciplinare ed è a disposizione delle pazienti per cercare di gestire gli effetti collaterali delle terapie antiblastiche, in questo caso l’alopecia, che spesso impatta negativamente nell’accettazione e nella tolleranza delle cure.



Nel 2019, a partire dalla fase di avvio avvenuta a primavera inoltrata, presso il Day Hospital di Empoli 17 donne hanno utilizzato lo scalp-cooler per un totale di 64 trattamenti. Di queste, in 8 hanno terminato o stanno terminando il trattamento con buoni risultati, che si traducono nel mantenimento o nel lieve diradamento dei capelli, a fronte della tolleranza della metodica. Quest’anno, fino allo scorso mese sono state già trattate 13 donne per un totale di 92 sedute.L’indicazione viene valutata durante la visita medica, in base alla patologia e alla terapia antiblastica da effettuare.Il personale infermieristico comunica tutte le informazioni necessarie e i consigli utili affinché lo scalp-cooler possa essere utilizzato nel migliore dei modi. A fronte di un beneficio atteso in circa la metà dei casi potrebbero presentarsi alcuni effetti collaterali quali, ad esempio, cefalea o percezione di raffreddamento diffuso, per la gestione di quali diventa fondamentale il supporto e l’assistenza del personale infermieristico dedicato.Il dispositivo è costituito da un sistema refrigerante collegato ad una cuffia in silicone che, applicata al cuoio capelluto, permette di abbassarne la temperatura in maniera costante. Questo fa si che vi sia un minor danno, dovuto alla chemioterapia al follicolo pilifero e, di conseguenza, si riduca il rischio di caduta. La refrigerazione del cuoio capelluto inizia 30 minuti prima della somministrazione della chemioterapia, in modo da permettere un adeguato raffreddamento del cuoio capelluto e può protrarsi, in base alla terapia antiblastica prescritta, fino a 90 minuti dal termine dell’infusione.«Questo dispositivo può aiutare molte donne ad affrontare il difficile percorso dei trattamenti chemioterapici, dal momento che prevenire o ridurre la perdita dei capelli può giocare un ruolo nel potenziare l’autostima e il comportamento positivo, ritenuti di grande auto nella lotta contro il cancro- afferma il dottor Milandri».