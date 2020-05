Il coronavirus torna a colpire: un decesso nell'Empolese

Sale il numero delle vittime ma non quello dei contagi: per il sesto giorno di fila non ce ne sono di nuovi

EMPOLI. Il coronavirus torna a colpire: il bollettino dell'Asl Toscana Centro certifica un nuovo decesso nell'Empolese nella giornata di giovedì 28 maggio.

Uno dei due che si sono verificati non solo in tutti i territori dell'azienda sanitaria, ma anche nell'intera Toscana. Era dal 14 maggio scorso che non si registravano decessi di persone con il Covid-19 nell'area degli undici Comuni dell'Unione.

Resta ancora fermo, invece, il numero dei nuovi contagi. Anche ieri, per il sesto giorno consecutivo, non sono state riscontrate nuove positività al Covid-19. Nelle zone dell'Asl Toscana Centro sono stati in tutti due quelli delle ultime 24 ore: uno a Campi Bisenzio e l'altro a Quarrata.