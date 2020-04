Indagine Asl sulla casa di riposo di Gambassi

EMPOLI. Il contagio continua a diffondersi, anche nell’Empolese Valdelsa. Ma prosegue anche l’andamento lento registrato nel corso degli ultimi giorni. Nell’ultimo bollettino diffuso dall’Asl Toscana Centro, infatti, sono due i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nei territori degli undici Comuni.



Anzi, per essere più preciso in uno degli undici Comuni visto che entrambi riguardano persone residenti in quello di Capraia e Limite (nel vicino Valdarno, invece, nuovi casi a Palaia, San Miniato e due a Castelfranco). Così il numero totale sale a quota 225. Ma sale anche quella dei guariti. Negli ultimi giorni, infatti, se ne sono registrati ben cinque: due proprio a Capraia e Limite, due a Cerreto Guidi e uno a Montespertoli.



Resta in primo piano, comunque, anche il caso della Rsa “Gino Incontri” di Gambassi, che al coronavirus ha pagato un prezzo altissimo: 2 morti, 34 ospiti su 35 contagiati e casi di positività anche tra il personale e le suore. Tanti da essere entrati nel mirino dell’Azienda sanitaria, come annunciato venerdì sera dal sindaco: «Il caso sarà oggetto di indagini della commissione interna della Asl Toscana Centro per la ricostruzione dei fatti», ha annunciato nella consueta diretta Facebook.Per quanto riguarda i controlli sul territorio, invece, ieri la polizia municipale dell’Unione dei Comuni ne ha effettuati più di 500: 282 persone e 230 sulle attività. Le sanzioni sono state 9, di cui 4 a Empoli, 2 a Montelupo e 3 a Fucecchio. Al di là dei numeri, gli uomini del comandanteparlano di un aumento sostanziale delle persone in giro. Figlio delle maglie recentemente allargate sulle passeggiate coi figli e la cura degli orti. In questo senso al momento non ci sono state multe, ma i vigili stanno controllando che anche chi si reca al proprio campo lo faccia non più di una volta al giorno. E già si annunciano ancora più sforzi per le festività di 25 Aprile e 1° Maggio. —