Coronavirus, salgono i casi ma c'è anche la prima guarigione

E' una donna di 49 anni di Empoli (ancora in isolamento). Positivi una bambina di 11 anni di Montelupo e un 31enne empolese

EMPOLI. Cinque nuovi casi di coronavirus nel territorio Empolese dell'Asl 11. In due, però, si tratta di persone di Santa Croce sull'Arno (una donna di 50 anni e un uomo di 61 entramni in buone condizioni e in isolamento a casa) e, dunque residente fuori dal circondario dell'Empolese-Valdelsa.

C'è, però, la prima volta un minore. Una bambina di 11 di Montelupo anche lei in buone condizioni e dunque in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

Un 31enne di Empoli è invece ricoverato al Santo Stefano di Prato dopo essere transitato dal San Giuseppe. Anche in questo caso, fortunatamente, le condizioni sono buone.

Ma la buona notizie è legata a una donna di 49 anni di Empoli, dichiarata dall'Asl clinicamente guarita (anche lei attualmente in isolamento a casa).

Complessivamente sono 34 i casi positivi, tra la serata di mercoledì 11 marzo e la giornata di giovedì 12. nei territori dell’Asl Toscana Centro. Ecco il dettaglio delle altre zone.

12 casi nel territorio fiorentino:

un uomo di 64 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

un uomo di 79 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata

una donna di 75 anni di Scandicci, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

una donna di 44 anni di Sesto Fiorentino, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

un uomo di 52 anni di Firenze, ricoverato in condizioni critiche al Santo Stefano di Prato

un uomo di 55 anni di Lastra a Signa, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

una donna di 91 anni di Firenze, ricoverata in condizioni discrete a Careggi

una donna di 78 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

Una donna di 44 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Annunziata

Un uomo di 69 anni di Bagno a Ripoli ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata

Un uomo di Figline Valdarno, ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata

Una donna di 86 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni al San Giovanni di Dio

5 caso nel territorio pratese:

una bambina di 7 anni di Prato ricoverata in buone condizioni in pediatria al Santo Stefano di Prato,

un uomo di 76 anni di Prato in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

una donna di 60 anni di Prato ricoverata in buone condizioni al Santo Stefano di Prato,

una donna di 58 anni di Prato, ricoverata in buone condizioni al Santo Stefano di Prato

un uomo di 28 anni di Prato in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

12 casi nel territorio pistoiese:

un uomo di 66 anni di Agliana, ricoverato in discrete condizioni al San Jacopo di Pistoia,

una donna di 84 anni di Pescia, ricoverata in buone condizioni al san Jacopo di Pistoia,

un uomo di 57 anni di Serravalle Pistoiese, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

un uomo di 42 anni di Serravalle Pistoiese ricoverato in condizioni discrete al San Jacopo

una donna di 79 anni di Pistoia ricoverata in condizioni discrete al San Jacopo

un uomo di 69 anni di Pistoia, ricoverato in buone condizioni al San Jacopo

un uomo di 76 anni di Pistoia, ricoverato in condizioni discrete al San Jacopo

un uomo di 69 anni di Pistoia ricoverato in condizioni discrete al San Jacopo

una donna di 80 anni di Monsummano Terme, ricoverata in condizioni buone al San Jacopo

una donna di 78 anni di Pistoia, ricoverata in condizioni critiche al San Jacopo

una donna di 89 anni di Pistoia, ricoverata in discrete condizioni al San Jacopo

una donna di 89 anni di Monsummano Terme, ricoverata in buone condizio