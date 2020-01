Col cibo a domicilio arrivano posti di lavoro, sbarca Alfonsino e annuncia 50 assunzioni

EMPOLI. Cinquanta posizioni da rider in tutto il 2020. È il piano di espansione di Alfonsino, azienda specializzata nel settore delivery che da domani farà il suo ingresso nel mercato di Empoli.



L'azienda è una start up nata a Caserta nel 2016 e che, negli ultimi mesi, sta entrando anche in Toscana. È partita con Siena, adesso sta attivando altre città toscane come Grosseto e Arezzo, inoltre sta pensando nel prossimo futuro di approdare anche a Pistoia. La caratteristica di questo servizio, rispetto ad altri portali online in cui è possibile ordinare cibo e bevande da ricevere a domicilio, è quella per cui al centro non ci sono le metropoli ma, soprattutto le città medio-grandi, dove magari la presenza degli altri competitor è ridotta. «A Empoli siamo pronti a partire già con otto rider assunti – spiega uno dei fondatori di Alfonsino, Domenico Pascarella – poi faremo due settimane di test e, in base alla richiesta, inizieremo a integrare il personale. Il nostro vanto è che abbiamo sempre assunto direttamente i fattorini, con noi non hanno mai lavorato a partita Iva, fornendo quella copertura Inail che dal prossimo primo febbraio sarà obbligatoria per tutti».



Si comincia intanto con un solo grande cliente, ovvero il Burger King sulla statale Tosco Romagnola, allo svincolo di Empoli Est: nove mesi fa infatti la catena di ristorazione e Alfonsino hanno formato un contratto di partnership esclusiva. «Abbiamo scelto Empoli perché l'indagine di mercato lo poneva come una delle aree più interessante – prosegue Pascarella – con una buona fascia di persone tra i 25 e i 34 anni, con un potenziale ancora inespresso nel delivery. Alla prima campagna di lancio abbiamo avuto una buona risposta e coinvolgimento dei potenziali utenti».In queste settimane sarà poi ampliato il parco di ristoranti che potranno essere individuati tramite il sito e la app di Alfonsino: «Prevediamo consegne in un raggio dal centro di Empoli di tre chilometri e mezzo in linea d'aria – spiega il responsabile dell'azienda campana – con l'idea di inserire tutta la ristorazione, dalla pizza al sushi fino agli hamburger, quindi con un valore aggiunto».Intanto sono già aperte le candidature. «Gli interessati a lavorare con noi possono collegarsi al sito www.alfonsino.delvery dove troveranno una sezione apposita in cui è possibile fare domanda di lavoro. Noi gestiremo tutto dalla nostra sede di Caserta. Ai nostri fattorini forniamo un kit gratuito, un'altra novità rispetto ai nostri competitor che invece lo fanno pagare. Abbiamo già ricevuto e stiamo ricevendo domande, ma le selezioni sono ancora aperte».Alfonsino al momento copre tutte le province campane esclusa Benevento più parte di Umbria, Marche e Abruzzo.