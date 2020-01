Parcheggio in centro, ok l’ipotesi a due piani

CERTALDO. Vanno avanti le trattative tra il Comune di Certaldo e la Regione Toscana per sbloccare l’area collocata dietro l’ex farmacia comunale, angolo viale Matteotti e via 2 Giugno, per valutare concretamente l’idea di realizzare un parcheggio a supporto del centro del paese, una volta pedonalizzata piazza Boccaccio: un parcheggio che potrebbe essere anche a due piani. Piccoli passi che stanno già mettendo l’amministrazione comunale in allerta per valutare anche lo studio legato alla viabilità, in quanto il punto interessato è uno snodo decisivo per il cuore di Certaldo, trovandosi fra la stazione e la via dello shopping. . L’area è vincolata da un finanziamento da un milione di euro che la Regione Toscana, d’accordo con l’amministrazione comunale di Certaldo, vuole destinare per realizzare 8 appartamenti per giovani coppie e anziani. Nell’attesa di un piano completo tornano però d’attualità alcune carte legate all’approvazione del piano del traffico, passato in consiglio comunale, ben 11 anni fa e tecnicamente ancora valide.



Vennero individuate due zone a supporto del centro, in caso di pedonalizzazione piazza Boccaccio: la prima, dietro la stazione ferroviaria dove vi è uno spazio verde; la seconda, accanto al ponte che si trova lungo viale Fabiani, dove attualmente vi è già un’area di sosta. Due punti abbastanza prossimi al centro e quindi potenziali soluzioni, qualora la mossa tentata dall’amministrazione comunale di Certaldo, stuzzicata sul tema anche in questi mesi da parte dell’opposizione, non riuscisse ad andare in porto.



I segnali che arrivano in tal senso, però, sono incoraggianti e sembrano portare a una soluzione condivisa da entrambe le parti; così quel milione di euro stanziato da Palazzo Panciatichi arriverebbe comunque a Certaldo, ma convogliato in un’altra sede per dare vita a otto appartamenti.La riqualificazione del centro e la locazione degli stalli di sosta è un tema molto caro anche a Confesercenti, come spiegato dal segretario di zona Empolese Valdelsa,: «Siamo favorevoli al progetto – conclude – Ma, allo stesso tempo, prestiamo attenzione al flusso dei veicoli e degli stalli in centro. Servono soluzioni o, in ogni caso, è necessario valorizzare gli spazi esistenti come quello il parcheggio di Metropark alla stazione per avere un risultato finale che possa essere ampiamente condivisibile».