Il cibo di Castelfiorentino a “La Città dei Balocchi grazie a Santoni e a Italias

CASTELFIORENTINO. Prima ha maturato una profonda esperienza a livello nazionale nel campo della ristorazione. Poi ha iniziato la sua avventura: aprendo a San Giuliano Milanese un ristorante dove vengono servite su una tovaglia a quadri (come faceva sua nonna) le pietanze preparate con i prodotti della sua terra di origine, Castelfiorentino, secondo le antiche ricette del territorio. Alla fine, ci ha preso gusto: e ha fondato sei mesi fa “Italias”, un’azienda vocata alla rivendita, alla commercializzazione, all’apertura di ristoranti in cui si somministra il food “made in Castelfiorentino”, simbolo della tipicità toscana, quasi un vero e proprio “brand” in grado di creare valore aggiunto e nuove opportunità per gli artigiani castellani che operano nel settore.

Protagonista di questa bella storia è Nico Santoni, castellano doc, che mercoledì 30 – insieme al sindaco, Alessio Falorni – ha presentato la propria “squadra”, una ventina di artigiani castellani che parteciperanno, con lo stand “Italias”, a una delle maggiori manifestazioni natalizie del nord Italia: “La Città dei Balocchi”, in programma a Como dal 21 novembre al 6 gennaio 2020.





Si tratta di una importante vetrina per il cibo castellano, che avrà il compito di rappresentare la tipicità dei prodotti a “filiera corta” della Toscana, apprezzata in tutto il mondo. Una tipicità che Nico Santoni ha saputo riscoprire e valorizzare grazie all’amore per la sua terra, alla cultura del gusto, alla continua ricerca della genuinità dei prodotti (“buoni come fatti in casa”), al rapporto di fiducia che ha saputo coltivare e costruire con gli artigiani di Castelfiorentino.È proprio grazie al successo di “Italias”, del resto, che un grande professionista del settore comeha creduto nel prodotto lanciato da Santoni, offrendogli la possibilità di partecipare alla manifestazione natalizia di Como (dove Ronchetti è titolare di un noto bar nel centro), che quest’anno festeggia la sua ventiseiesima edizione.«I prodotti castellani - spiega Santoni – rappresentano una vera e propria eccellenza del nostro territorio. Con la mia azienda, ho cercato di mettere insieme tanti bravissimi artigiani di Castelfiorentino. L’appuntamento a Como è il primo evento di livello internazionale in cui saranno presenti attraverso lo stand di “Italias”. Il mio ringraziamento va a, responsabile commerciale, e a, che sta collaborando alla realizzazione del nostro progetto». —