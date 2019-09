Un "Capriccio Di... Vino" al Castello di Oliveto

CASTELFIORENTINO. Un percorso enogastronomico per veri intenditori, ma anche un’opportunità imperdibile per chiunque desideri immergersi in una girandola di profumi e sapori tra “supertuscan”, vini della Valdelsa e grandi vini d’Italia. Oltre cento etichette, accompagnate da prodotti tipici e di “nicchia”. E’ questo il biglietto da visita di “Capriccio DiVino”, degustazione promossa dall’Asev in collaborazione con l’AIS (Associazione Italiana Sommelier) e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, che si svolgerà nella magica atmosfera del Castello di Oliveto domenica 29 settembre, dalle ore 14.30 alle 19.30. Un intero pomeriggio al cospetto di Bacco, ma anche un’occasione per visitare l’antico maniero rinascimentale che di recente, grazie agli studi del prof. Massimo Ricci, è stato attribuito nientemeno che a Filippo Brunelleschi, l’architetto della Cupola del Duomo di Firenze.



Confermata anzitutto la modalità con cui si potrà partecipare alla degustazione: all’ingresso del Castello, infatti, ci sarà solo da pagare per il calice con sacchetto portabicchiere (15 euro, piu 5 euro di cauzione) e poi il resto sarà completamente gratuito, accesso libero e diretto a tutti gli assaggi enogastronomici (unica eccezione: gli under 16, che non potranno consumare bevande alcoliche).



Con il proprio calice, ci sarà modo di provare un’ampia scelta di vini, selezionati fra le migliori etichette del panorama enologico toscano e fra quelle di importanti aziende di altre regioni italiane. Vini bianchi, rosati e rossi, spumanti e supertuscan. Nel corso della serata, sono previste degustazioni guidate gratuite (fra cui quella dei vini dell’Azienda Felsina di Castelnuovo Berardenga) e i festeggiamenti per i venti anni della delegazione AIS Valdelsa.Oltre ai vini, la degustazione sarà completata dalla presenza di numerosi prodotti, che si potranno anche abbinare ai vini stessi: dall’angolo dello Chef con i prodotti tipici toscani al Tutto Salumi di Marco Piacenti; dai formaggi di Forme d’Arte all’Aceto balsamico Giuseppe Giusti; dall’olio extravergine di oliva alle Olive da mensa dop “L Bella della Daunia” (Puglia). Per i dolci, non mancheranno i gelati di qualità della gelateria Dondoli e si potrà assistere in diretta alla preparazione del panettone di Pasquale la Rossa, artigiano apprezzato e conosciuto per le sue specialità. Infine, spazio anche alla cultura, con la presentazione del libro di Silvano Formigli dedicato al Chianti classico.“Sono molti anni ormai che diamo vita a questa manifestazione - precisa Luigi Pizzolato, delegato AIS Valdelsa - che quest’anno coincide con i venti anni della nostra delegazione. Per festeggiare questa ricorrenza abbiamo anche previsto una degustazione d’annata, interamente dedicata ai vini del 1999, di cui quattro saranno della nostra zona. Tra le degustazioni – prosegue Pizzolato - sono da segnalare quelle dei vini dell’azienda Felsina e quella dello spumante Colli Euganei Fior d’Arancio, quest’ultimo abbinato al panettone di Pasquale La Rossa”.Previsti tre premi: quello per il miglior vino (premio “CapricciodiVino”), quello per il miglior vino della Valdelsa, e infine quello per il miglior vino da vitigno autoctono. Le premiazioni si terranno alle ore 18.00.“Vini e prodotti di eccellenza in una location da sogno – osservano il Sindaco Alessio Falorni e il Vicesindaco Claudia Centi – all’interno di una manifestazione che nasce sotto la regia dei sommelier dell’AIS, a garanzia della serietà e della professionalità che da sempre la contraddistingue. Siamo felici di avere ogni anno l’opportunità di patrocinare e accogliere nel nostro territorio questo evento. Una manifestazione che si tiene, fin dalla prima edizione, nella splendida cornice del Castello di Oliveto, uno dei castelli più belli della Toscana e sicuramente tra quelli che godono di maggior prestigio, essendo stato attribuito recentemente a Filippo Brunelleschi”.Per ulteriori informazioni è sufficiente consultare l’apposita pagina facebook Capriccio DiVino e il sito www.winepit.it ; il Castello di Oliveto si trova in via di Monte Olivo n. 6 Castelfiorentino.