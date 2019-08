Matilda Ricami celebra i 20 anni di attività con un regalo ad Astro

EMPOLI. Una storia di successo, di saper fare, e di solidarietà. I 20 anni di Matilda Ricami, l’azienda empolese che realizza creazioni straordinarie per tutte le grandi firme del panorama mondiale della moda, celebrati con un momento di festa a villa Castelletti a Signa, sono l’occasione per ripercorrere una storia di una perla del panorama imprenditoriale. . Successo e solidarietà, perché negli anni, insieme alla crescita continua del numero dei dipendenti, del fatturato e dei clienti, Matilda ha realizzato anche un altro grande sogno, quello di aiutare gli altri: 165mila euro, solo nel 2018, raccolti e devoluti finanziando progetti di solidarietà sul territorio dell’Empolese Valdelsa (come l’apertura di Casa Matilda, struttura di seconda accoglienza per donne in difficoltà gestita dal Centro Lilith nell’ex hotel Vittoria in via Carrucci, a Empoli). E anche in questa occasione è arrivata una donazione di 3mila euro per l’Associazione Astro, presente alla serata col presidente Paolo Scardigli e dottor Claudio Caponi, responsabile operativo della breast unit dell’ospedale di Empoli e coordinatore del centro senologia del presidio. «Matilda Ricami – ha affermato soddisfatto il presidente Scardigli – è come un mecenate rinascimentale. Un’azienda che cresce, arricchisce il territorio e inventa nuovi modi di fare beneficenza» «Questa donazione ad Astro – gli ha fatto eco il dottor Caponi – è il primo mattone di un nuovo progetto che porterà all’acquisto di un macchinario, un ecografo, che andrà ad arricchire la dotazione del centro senologico». Presente alla serata anche il consigliere della Regione Toscana Enrico Sostegni, che ha sottolineato l’importanza della presenza sul territorio di realtà imprenditoriali come Matilda Ricami.



«Mi sembra ieri che iniziai prima da solo e poi con Dino e Monica a Spicchio – ricorda Elio Orlando, da sempre patron di Matilda Ricami – avevamo due macchine. Dopo pochi anni avevamo, sempre a Spicchio, un capannone di 800 metri quadri. Poi siamo arrivati a Empoli, nel 2009. C’era la crisi ma non ci siamo persi d’animo». E, oggi, Maltilda a 60 dipendenti e molti lavoratori a domicilio. L’età media è di 25 anni e la voglia di crescere ancora, come quella di fare del bene, sono immutati. «Ci interesse che le nostre iniziative – conclude – abbiano una ricaduta sul territorio, perché è il nostro territorio».