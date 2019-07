Mamma colpita da embolia, il medico: «Un caso raro, l'abbiamo salvata così»

EMPOLI. Tempismo, velocità e capacità di lavorare di squadra. Sono queste le componenti che hanno salvato la vita della giovane madre colpita da embolia polmonare proprio al momento del parto. Lo spiega e lo sottoscrive Rosario Spina, direttore del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Empoli e di quello di Fucecchio. In pratica l’allenatore della squadra che ha salvato la vita alla giovane donna dell’Empolese. Squadra che era composta dai i ginecologi Vincenzo Genovese e Sara Nannini, dall’anestesista Marco Campatelli, dall’ostetrica strumentista Ersilia Ferla, dall’ostetrica di sala Nicoletta Fagiolini e del personale sopraggiunto a supporto: gli anestesisti Tommaso Burchietti e Katia Mariani e dall’infermiere Andrea Tosi. «In un momento critico – sottolinea Spina – le competenze e la serietà di tutti è stata determinante. Spesso, nei convegni medici, per parlare del lavoro in team si fanno vedere i pit stop dei gran premi di Formula 1 e, stavolta, è andata davvero così: ognuno ha svolto il suo ruolo al meglio, chi prendendosi cura della bimba, che gode di ottima salute, chi gestendo una situazione anomala. La madre ha avuto un grave embolia della vena cava e io posso assicurarvi che, in quasi 30 anni di carriera consumata tra Careggi ed Empoli, non ho mai avuto casi di questo tipo».



Una situazione grave, che non ha sintomi e non si può prevedere. In pratica, al momento del parto, la decompressione sulla vena cava (esercitata dalla gravidanza) libero un coagulo di sangue che chiude l’arteria polmonare. «Con conseguente arresto cardiaco – prosegue il direttore Spina – ma la gestione della crisi del personale presente, di tutto il personale presente, è stata ottima. A partire da una diagnosi esatta e veloce. Un’embolia così grave ha un tasso di mortalità che oscilla fra il 60% e il 70%. Invece la paziente sta bene. Ne avrà ancora per una decina di giorni, ma il decorso è ottimo».



E non era scontato neanche questo. Intervenendo coi farmaci sul grumo di sangue, infatti, il rischio era quello dell’emorragia visto che il parto era un cesareo (programmato). «Dalla sala operatoria è stata portata subito qui in rianimazione. È stata intubata per 48 ore ed il difficile era mantenere proprio l’equilibrio tra emostasi e coagulazione. Ora, però, è in medicina e si sta riprendendo». Tanto da aver già riabbracciato quella bimba che ha messo al mondo e che non ha mai smesso di allattare. «Anche quando era intubata – dice Spina – le abbiamo preso il latte per darlo alla bimba».Una crisi acuta gestita da un team in modo perfetto, insomma. «Dimostra – conclude il medico – che quando ci sono serietà e unità di intenti la nostra sanità è sempre un fiore all’occhiello. Non sarà mai perfetta, ma ci prova».E, ora, ci proverà con qualche forza in più. Dei 47 medici in arrivo nei pronto soccorso dell’Asl Toscana Centro (con incarichi da formalizzare entro il 31 ottobre), infatti, 6 saranno assegnati proprio al San Giuseppe.