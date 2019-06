Derubano gli anziani con la scusa dell’amianto

Finti vigili urbani e tecnici dell’acqua si presentano in casa dicendo di dover controllare le tubature e portano via soldi e oro

EMPOLI. Si presentano nelle case abitate da anziani in due: uno con un giubbetto da vigile urbano e l’altro spacciandosi da tecnico dell’azienda dell’acqua. Un terzo malvivente aspetta fuori, in auto. Il finto vigile e il finto tecnico dell’acqua, spiegano al malcapitato inquilino, o inquilina, che ha aperto la porta di casa che ci sono problemi alle tubature, dalle quali deve essere tolto l’amianto. Poi con la scusa di compiere le verifiche del caso, mentre il compare intrattiene l’anziano, l’altro si dirige in altre stanze portando via oro e denaro.

Una lettrice, che ha segnalato la truffa al Tirreno, descrive con precisione altri particolari importanti alla conoscenze di quanti si trovassero nell’incertezza di dover fare entrare in casa soggetti simili: l’auto utilizzata è una Bmw bianca, anche se non è stato preso il numero di targa. Uno dei tre malviventi indossa una parrucca, entrambi parlano con accento toscano. A detta della donna, non è consigliabile avvicinarsi, in quanto i truffatori spruzzerebbero una sostanza che causa allucinazioni. I tre truffatori sarebbero entrati in azione un po’ in tutto l’Empolese Valdelsa: nei comuni di Empoli, Vinci, Montelupo, Limite e altri.

L’allarme è da prendere sul serio perché truffe molto simili nel corso di questo inizio estate, ed in aumento rispetto agli anni passati, sono state segnalate anche in altre zone vicine della Toscana. In tutti i casi, i malfattori fanno leva sulla buona fede delle persone anziane, più abituate ad aprire la porta di casa, generalmente fiduciose del prossimo e, oltrettutto, quasi sempre sole e con meno capacità di reazione. Consapevoli del fenomeno, le forze dell’odine hanno messo in campo già da qualche anno delle campagne rivolte agli anziani per cercare di prevenire e limitare il fenomeno delle truffe a domicilio. Ma non basta, perché i truffatori hanno grande capacità di cambiare recita e copione, riuscendo quasi sempre a sorprendere le vittime.