Minaccia con una pistola tre giovani: paura ai giardini

EMPOLI. In sella a una bicicletta, si è diretto con decisione verso i tre giovani nigeriani. E una volta davanti a loro, ha tirato fuori dalla cinta dei pantaloni una pistola. Puntandogliela in faccia. Incurante di mamme, bambini e semplici passanti che a quell’ora del giorno affollavano i giardini pubblici che costeggiano via Buozzi, nei pressi della stazione ferroviaria di Empoli. Ed è stato un fuggi fuggi generale.. Erano all’incirca le quattro e mezzo di giovedì pomeriggio. Tutto è durato una manciata di secondi. Mentre, dato l’allarme al 113, le Volanti del commissariato accorrevano sul posto, i tre nigeriani sono riusciti a disarmare e a bloccare il 49enne georgiano. Per poi consegnarlo ai poliziotti, assieme alla Beretta calibro 9 corto (con sette colpi nel caricatore) che impugnava. L’uomo è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma e minaccia aggravata.



È stato attraverso il racconto dei tre nigeriani – volti noti alle forze dell’ordine che si occupano dello spaccio di stupefacenti ad Empoli – che la polizia ha ricostruito ciò che è avvenuto. Probabilmente insoddisfatto dall’acquisto fatto poco prima, il georgiano, minacciandoli con la pistola, fino a quel punto nascosta sotto la camicia, ha intimato loro di dirgli dove si trovasse un loro connazionale che, in quello stesso posto, gli aveva venduto una dose di eroina. Sebbene la pistola avesse il cane alzato (e, trattandosi di una semiautomatica, fosse pronta a sparare sebbene non avesse il colpo in canna) i tre non si sono lasciati intimorire più di tanto, a differenza dei normali cittadini che si trovavano nei giardini e lungo il marciapiede (è stato uno di loro a telefonare al 113): sono riusciti a distrarre l’attenzione del georgiano e a balzargli addosso, togliendogli l’arma.



Portato in commissariato, dopo una notte passata in cella, il 49enne clandestino(che il 22 novembre scorso era stato denunciato con un complice per un furto messo a segno in una farmacia di via del Giglio) è stato portato in tribunale a Firenze: dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ha disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma, in attesa del processo per direttissima.Sulla “Beretta 34”, in passato arma d’ordinanza dell’esercito regio prima e di polizia e carabinieri poi, verranno effettuati accertamenti balistici per capire se sia stata usata in qualche crimine.Come ha spiegato il commissarioi poliziotti sono arrivati tempestivamente nel giardino di via Buozzi in quanto impegnati in un servizio prevenzione e repressione (proseguito anche ieri) affiancati dai colleghi del Reparto prevenzione crimine Toscana. Un servizio nel corso del quale sono stati controllati 144 veicoli e 45 persone. Al fine di contrastare i fenomeni criminali legati allo spaccio e all’immigrazione clandestina, nonché i reati di tipo predatorio (furti e truffe agli anziani in particolare) che, per le loro caratteristiche esecutive, creano, spesso, allarme sociale, soprattutto tra le fasce sociali più deboli. Particolare attenzione anche ai fenomeni delinquenziali che possono creare condizioni di “degrado urbano”, come quello dei parcheggiatori abusi.