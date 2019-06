Montaione, s'insedia il nuovo consiglio comunale. Il sindaco: l’emozione del giuramento

MONTAIONE. L’insediamento di un consiglio comunale è un po’ come il primo giorno di scuola. Anche per un sindaco come Paolo Pomponi (centrosinistra) che è stato confermato per il secondo mandato il 26 maggio con un risultato da fare invidia e tra i più alti in Toscana: l’84,8%. Ieri a Montaione si è insediata la massima assemblea cittadina. Tra i temi all’ordine del giorno il giuramento del sindaco, la costituzione dei gruppi consiliari e la nomina del rispettivi capigruppo, la comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale, la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il risultato elettorale ha rafforzato più che mai la squadra del primo cittadino che per i prossimi cinque anni ha deciso di avere al suo fianco come vice, Luca Belcari, 34 anni, con deleghe all’ambiente e al territorio, politiche energetiche, protezione civile, attività faunistico venatoria, turismo e sviluppo economico. Spazio poi a Cristina Martini, 47 anni, che si occuperà di pubblica istruzione, servizi scolastici e politiche giovanili. Per quanto riguarda invece l’organizzazione dell’ente, bilancio, finanze, società partecipate e lavori pubblici incarico a Cristiano Rossetti, 43 anni, assessore esterno. La più giovane della giunta,Elena Corsinovi, 30 anni, anche lei assessore esterno, tratterà cultura e politiche socio - sanitarie.





Oltre a Belcari e Martini del consiglio comunale fanno parte: per la lista di maggioranza “Vivere Montaione”, collegata con Pomponi,per la lista di minoranza “Montaione nel cuore”(già candidato alla carica di sindaco),ha presentato le dimissioni, per cui il suo posto andrà al primo dei non eletti.Su Facebook il sindaco ha postato le foto dell’insediamento e parlato dell’«emozione di prestare giuramento».Intanto il Pd, «che ha contribuito alla nascita e all’affermazione della lista "Vivere Montaione" a sostegno della candidatura a sindaco di Pomponi, vuole esprimere la propria soddisfazione per l’ottimo risultato e ringraziare iscritti ed elettori che con la loro attività ed il loro voto hanno contributo a questo successo».