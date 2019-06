Ci si sposa di meno, si divorzia di più. E continua a crescere il popolo dei single

EMPOLI. Il matrimonio come gabbia dell'amore è un concetto ormai entrato nell'immaginario degli abitanti dell'Empolese Valdelsa. A dirlo non sono le rubriche rosa, ma i freddi numeri dell'Istituto di statistica italiano. Da un confronto tra coniugati, single, vedovi e divorziati emerge proprio questo: ci si sposa meno, si divorzia di più e in ogni caso lo status di celibe o nubile accomuna un numero sempre maggiore di persone. Probabilmente non servivano le statistiche per dirlo. Ma tant'è.. Nel circondario la situazione al 2018 parla di 84.910 residenti che portano la fede al dito. Una maggioranza sempre più esile, visto che i single crescono in numero fino a toccare quota 71.980. Calano, seppure di poco, coloro che rimangono soli all'interno del matrimonio: vedovi e vedove sono, infatti, 13.342. E infine, il dato più shock riguarda proprio coloro che vedono finire la propria unione davanti ad un avvocato: i divorziati e le divorziate sono in tutto 4.643. Basta un rapido raffronto con la situazione di quattro anni prima per rendere il tutto ancora più assoluto. Nel 2012, infatti, il quadro era composto da 87.021 coniugati, 66.367 nubili e celibi, 13.510 vedovi e 3.260 divorziati. Che in percentuale significa rispettivamente -2,4%, +8,4%, -1,2% e +42,4%. I dati parlano da soli, insomma.



Coloro che sono ancora uniti dal matrimonio rappresentano il 48,5% (-2,1%), i single il 41,2% (+2,6%), i vedovi il 7,6% (-0,3%) e i divorziati il 2,7% (+0,8%). Sulla sempre minore propensione alle nozze gioca sicuramente un fattore economico pesante, ma a questo si accompagna anche un cambiamento culturale profondo che tiene lontani sempre più giovani dalla promessa dell'amore eterno. E allo stesso tempo anche il vincolo del matrimonio è sentito con minore forza e accade che la strada del divorzio venga percorsa anche da persone non più giovanissime. Scendendo nel dettaglio dei comuni, possiamo vedere come la crescita più sostenuta di coloro che interrompono il proprio percorso coniugale si registra a Montaione. Qui in sei anni i divorziati sono aumentati di oltre l'80%, passando dai 78 del 2012 ai 141 del 2018. Ma anche a Cerreto si supera abbondantemente il 60% con 255 persone che hanno rotto la propria unione, a fronte dei 156 di sei anni fa.



Sopra la media di circondario anche Vinci, Montelupo, Fucecchio, Certaldo e Montespertoli. Mentre a Empoli si supera di poco il 34% di incremento: sono 1.388 contro gli appena 1.035 del 2012. Non è un paese per sposati Cerreto, dove i single crescono del 24%, mentre i coniugati calano di quasi l'8%. Con la distanza tra i due insiemi che si riduce drasticamente e che si assottiglia ad un ottantina di residenti: sono 4.944 i primi e 5.029 i secondi. Anche se la discesa più sostenuta delle persone sposate rispetto a sei anni fa si registra a Certaldo con un -10,3% e i single che, dal canto loro, aumentano di quasi mille unità (+16,6%). In controtendenza troviamo Capraia e Limite, dove la popolazione coniugata cresce di quasi il 5%. Ma anche Vinci (+1,3%) e Montelupo (+0,9%).