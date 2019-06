Cresce l’utile delle farmacie comunali e il bilancio del Municipio migliora

EMPOLI. Mentre ieri si è consumata la prima riunione operativa, ieri, della nuova giunta di Empoli, nell’ultimo consiglio comunale prima delle elezioni è stato approvato il bilancio consuntivo del Comune di Empoli. Per il quinto anno consecutivo non sono state aumentate le aliquote, né le tariffe dei servizi a domanda individuale, nonostante la possibilità concessa dalla legge di bilancio 2019. Le entrate sono lievemente aumentate grazie al lavoro svolto sul recupero evasione e sui dividendi conferiti, in particolare dalle farmacie comunali che ha aumentato rispetto all’anno precedente l’utile conseguito.. stabilità



«Un lavoro eccellente iniziato 5 anni fa e concluso dell’assessore al bilancio Andrea Taddei e dagli uffici della Ragioneria con numeri che consentono al Comune di avere stabilità e soprattutto capacità di investire per i prossimi anni in servizi e infrastrutture per gli empolesi – dice la sindaca Brenda Barnini – ringrazio Taddei per questo periodo di impegno al servizio dell’amministrazione comunale (non è stato confermato nella nuova giunta per impegni di lavoro, ndr) che hanno rappresentato anni senza aumenti delle tariffe. Le sue deleghe sono rimaste in capo al sindaco in questo secondo mio mandato e l’obiettivo è proseguire su quella traccia».



Le farmacie comunali segnano un utile di 430.000 euro, ormai dal 2011 la società totalmente di proprietà comunale continua a registrare valori positivi e in crescita. Nel 2018 l’utile è ulteriormente cresciuto rispetto al 2017 a parità di fatturato. Ciò significa aver lavorato ad ottimizzare personale, costi e procedure. Tutto ciò è avvenuto continuando ad erogare contributi per i progetti scolastici, per le Pubbliche assistenze, per il servizio Cup e di consegna a domicilio dei farmaci e all’associazione Lilith.I risultati del 2018 sono stati positivi e, per molti aspetti, i migliori del quinquennio. Sono stati presentati dall’assessore al bilancio che ha sottolineato come lo scorso anno i tempi di pagamento del Comune di Empoli siano stati di -7,72 giorni: significa che l’ente paga i suoi fornitori e creditori circa 8 giorni prima dei 30 indicati a livello europeo. Ciò garantisce agli imprenditori, alle aziende e ai professionisti che intrattengono un rapporto lavorativo col Comune empolese un veloce rientro della cassa. Con una positiva ripercussione non solo sulle imprese con rapporto diretto con il Comune, ma anche con le altre realtà dell’indotto. Le ricadute positive, poi, si hanno anche per il Comune, in quanto questo livello di tempi di pagamento permetterà di godere di una premialità, ovvero accantonare nel Fondo crediti di dubbia esigibilità non l’85% ma l’80%, immobilizzando, così, meno risorse.Grazie all’operazione di estinzione anticipata di vecchi mutui, che nel 2017 è stata pari a 513.000 euro e nel 2018 a ben 2,4 milioni di euro, è stato diminuito di oltre 1,3 milioni di euro l’anno interessi e quota capitale. Così il debito residuo dalla somma di 241 pro capite è sceso a 170 euro pro capite, valore tra i più bassi registrati nella regione. Il limite dell’indebitamento è stato pari allo 0,9% rispetto al limite del 10% del Tuel. Questo dato garantisce piena sostenibilità per eventuali futuri utilizzi di nuovo indebitamento per poter operare nuovi investimenti.Dal lato delle spese, e anzitutto quelle correnti, queste ultime sono lievemente cresciute grazie all’aumento della capacità di spesa determinata da entrate (lievemente) maggiori. Le missioni dove più di ogni altre è stato registrato l’impiego di risorse da parte del Comune di Empoli nel corso del 2018 rimangono quelle di tutto il quinquennio, ovvero: istruzione e diritto allo studio, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, trasporti e diritto alla mobilità. Le spese in investimenti (spese in conto capitale), sono cresciute dai 5,2 milioni dell’anno solare 2017 ai 6,5 milioni registrati nel corso del 2018. Gli impegni in conto capitale nel periodo che va dal 2014 e al 2018 sono stati pari a 27,3 milioni. Se aggiungiamo il Fondo pluriennale vincolato già finanziato (quindi soldi già accantonati per opere future già progettate) che ammonta a 9,7 milioni che nell’arco del triennio si convertirà in investimenti, il totale sale fino a 37 milioni di euro di investimenti.

Lotta all'evasione

Per il Comune di Empoli il 2018, come annunciato in precedenti consigli, è stato l’anno con gli accertamenti fiscali più alti: 2.144.725 euro, per 653.851 riscossioni. Si tratta del valore più alto mai realizzato dal Comune di Empoli. Un dato che arriva da un lavoro pluriennale di messa a regime di nuovi strumenti per il recupero dell’evasione. «Struimenti che tuttora – fanno sapere dal Municipio – stanno continuando ad essere implementati».

Esame superato

Il bilancio 2018 si è contraddistinto per l’ottima tenuta dei conti riconosciuta anche dai revisori. Tra il 2018 e il 2019 sono state notificate 93 pronunce dalla sezione di controllo della Corte dei Conti Toscana ad altrettanti comuni toscani per irregolarità contabili sui rendiconti 2015, 2016 e 2017. Ciò non è successo col Comune di Empoli che ha superato l’istruttoria della Corte dei Conti, denotando una prudenza e un modus operandi corretti, anche formalmente.