Facto compie un anno e regala a Montelupo un grande murale

MONTELUPO. Nella città della ceramica, l’arte, non può che essere di casa. E a Montelupo c’è ancora di più. C’è la “Casa dell’arte”, Facto, che presto spegnerà le candeline festeggiando il primo anno dalla sua apertura. E lo farà con una grande opera d’arte che colorerà il centro. Un altro tassello del progetto che si è dato fra gli obiettivi quelli di valorizzare la città e portare posti di lavoro. «Cercavamo uno spazio in una zona industriale – racconta Silvia Greco, anima e ideatrice di Facto – poi il Comune ci ha proposto di riqualificare questi spazi del centro e noi ne siamo stati felicissimi».. È iniziato così un percorso, che nel giro di un anno ha permesso a Facto di diventare un punto di riferimento per l’Empolese Valdelsa e non solo, nel campo dell’arte. Oggi Facto, primo art coworking diffuso in Toscana, è composto da diversi edifici in varie zone del centro. La palazzina, la residenza con il mulino al cui interno ci sono una nuova galleria, un open space di 350 metri, un laboratorio con spazi per gli artisti, un coworking che accoglie professionisti che arrivano da esperienze diverse: da videomaker a esperti di marketing. A marzo poi ha inaugurato anche il Bistrot, il ristorante aperto a tutti. «Ad un anno dall’apertura il bilancio è positivo – spiega ancora Greco – siamo riusciti a riportare tanti giovani in centro e fare 6 assunzioni. E non vogliamo fermarci».



Ora infatti, con l’avvicinarsi del primo compleanno, che sarà festeggiato il 26 maggio, sono in arrivo novità. Nell’ambito di questo connubio col centro cittadino e la sua riqualificazione sarà realizzata sul camminamento lungo la pesa un murale lungo oltre 150 metri che colorerà anche alcune facciate della palazzina. A realizzarlo Ligama, artista siciliano che ha già cominciato il lavoro. Si chiamerà “Panta Rhei”: tutto scorre. Un’opera realizzata grazie all’aiuto dell’azienda Green house costruzioni. Altra novità riguarda Casa Facto. Da poco, infatti, è stata inaugurata una residenza B&B che ospita e ospiterà artisti e tutti coloro che vorranno vivere a stretto contatto con il mondo di Facto, ma soprattutto con il mondo dell’arte. «L’obiettivo – conclude Silvia Greco – è trasformare il centro di Montelupo in un’opera d’arte urbana diffusa».