Il Tar accoglie il ricorso dell’Empoli sul presunto illecito a Monteboro

EMPOLI. In un momento complicato e in cui i risultati non arrivano, almeno una vittoria l’Empoli la incassa. Non sul campo ma in tribunale. E, più precisamente, dalla sezione terza del Tar della Toscana che, nei giorni scorsi, si è pronunciato a favore della società azzurra e contro il Comune di Empoli nella vicenda relativa ad alcuni dei lavori eseguiti al centro sportivo di Monteboro.. La vicenda inizia nel 2012, quando sulla collina diventata ormai la casa dell’Empoli si presentò la Forestale. Rilevando alcune irregolarità. In particolare venne contestata alla società del presidente Fabrizio Corsi la realizzazione di un campo in erba naturale sistemato in parte su un terreno agricolo. Gli atti furono trasmessi alla magistratura ma anche al Municipio che, in base alla diversa destinazione d’uso del terreno, decise per una sanzione da circa 30.000 euro nei confronti della società (che pagò la sanzione).



Nel frattempo la vicenda dei presunti abusi ha fatto il suo corso in tribunale, con l’Empoli condannato in sede penale in primo grado ma con il reato che è stato poi prescritto prima di arrivare in appello. Tramite l’Immobiliare Ciari, però, il club azzurro aveva fatto anche ricorso al Tar, che ora, gli ha dato ragione contro la decisione del Comune che chiedeva circa 150.000 euro di concessioni per la realizzazione di un nuovo campo, lo spostamento di uno di calcetto, la costruzione di un muro contenitivo e altre opere. In sostanza è stata accolta la tesi degli avvocati Alberto Bruni e Stefano Artini, che chiedevano l’annullamento degli oneri di concessione richiesti. Secondo il Tar, infatti, la somma era stata richiesta utilizzando il concetto di “volume virtuale” che nel caso di impianti sportivi all’aperto non rispondeva del tutto a «criteri di razionalità e logica». Più nello specifico l’Amministrazione aveva utilizzato, per il calcolo, la stessa formula che manteneva il costo a metro quadro del 1985.



Al Comune, ora, il compito di ricalcolarlisecondo le indicazioni del Tar. Ma anche il pagamento delle spese di giudizio: 2.000 euro. Nel frattempo anche la questione del campo realizzato sul terreno agricolo è stata superata con l’Empoli che ha potuto ultimare i lavori, compresi quelli del parcheggio, con il solo obbligo di smontare un gazebo montato senza le necessaria autorizzazione.Capitolo chiuso, dunque, per Monteboro. Ma resta aperto quello, assai significativo, del rifacimento dello stadio Carlo Castellani. Con il progetto presentato nei mesi scorsi in Municipio e la risposta del Comune non ancora arrivata. La data da tenere d’occhio, però, è poco dopo la metà di maggio, comunque entro il 20, perché solo il 18 febbraio l’Empoli ha completato la domanda presentando la parte mancante: una fideiussione bancaria da 3 milioni di euro.