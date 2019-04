Inaugurata l’area giochi al Parco di Serravalle

EMPOLI. Sono oltre 50 le aree verdi che ospitano giochi per i più piccoli dislocate in tutte le frazioni e in varie parti della città. Ogni empolese, bambino o adulto che sia, può contare in media su 23 metri quadri di verde pubblico.

Ecco perché l’amministrazione comunale punta sulle manutenzioni e sulla cura del patrimonio verde e delle zone ludiche che sono ospitate e che caratterizzano quasi tutti i piccoli e grandi parchi e giardini empolesi.

Venerdì 19 è stata inaugurata, alla presenza del sindaco di Empoli, la nuova area giochi del parco di Serravalle. Un polmone verde quello di Serravalle che rappresenta uno dei parchi urbani più grandi della Toscana con i suoi 20 ettari di estensione.

In questi anni il Parco di Serravalle è divenuto il punto di riferimento per tanti eventi estivi, da Beat a Pubblicamente Insieme, ma il parco è soprattutto un’area dove ritrovarsi e trascorrere il tempo libero. Un punto di ritrovo per bambini, ragazzi, famiglie e anziani.

Ecco perché in questi anni il vecchio castello in legno è stato cambiato e al suo posto è stato inserito il primo gioco inclusivo della nostra città. Inoltre è stata aggiustata e allungata la staccionata che costeggia il laghetto.

Sul parco di Serravalle - fa sapere il Comune - sono stati investiti oltre 120.000 euro.

In questi ultimi due anni ammontano a 70. 000 euro gli interventi fatti nei parchi, in particolare sui giochi per i bimbi: manutenzioni, sostituzioni, e ancora c’è molto da fare.



«È nata una nuova bellissima area gioco nel Parco di Serravalle per i bambini da 2 a 10 anni. Un’area gioco inclusiva, accessibile con attrezzature nuove e pensate per far divertire tutti», spiega la sindaca Brenda Barnini.

«Sono davvero felice di essere riuscita in questi anni a migliorare i giochi per i bambini del Parco di Serravalle. Il più grande parco urbano della Toscana merita di essere un luogo veramente accogliente per bambini e famiglie. Presto sostituiremo anche i bagni e, per il futuro, abbiamo intenzione di realizzare una struttura bar fissa, potenziare l’illuminazione e inserire la videosorveglianza».

«I nostri parchi - conclude la prima cittadina - sono i luoghi più preziosi della città e vogliamo destinare ancora più risorse per farli diventare sempre più belli, puliti e sicuri».