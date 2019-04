Investiti trenta milioni di euro per il padiglione H all’ospedale

EMPOLI. Da giovedì sono iniziati i sopralluoghi nel Padiglione “H” dell’Ospedale di Empoli. . Grazie ad una consegna del servizio di progettazione attuata mediante le disposizioni d’urgenza, previste dal Codice degli Appalti, i tecnici incaricati l’altra mattina erano già al lavoro per consegnare entro l’estate, il progetto esecutivo dell’importante palazzina che sarà destinata ad accogliere nuove funzioni sanitarie integrate e in continuità con il presidio ospedaliero San Giuseppe.



Il Padiglione “H”, (fa parte del presidio di via Boccaccio) è l’edificio storico del complesso ospedaliero, esternamente ristrutturato con la stessa fisionomia del nuovo complesso e che risulta oggi da attivare per necessità di una totale ristrutturazione interna anche alla luce delle ultime variazioni distributive esaminate con la Direzione Sanitaria di Presidio.



L’intervento di ristrutturazione renderà nuovamente disponibili circa 12. 000 mq di superfici, dove troveranno collocazione il Cup (Centro unico prenotazioni), il Punto prelievi, la Neuropsichiatria Infantile, il Servizio di Psicologia, il Reparto di Oculistica, gli ambulatori di Dermatologia, un Reparto di Dialisi per oltre quaranta posti tecnici, il Percorso Donna, un nuovo poliambulatorio capace di accogliere e concentrare servizi già presenti in altre strutture, spogliatoi e servizi per il personale.I lavori previsti comprendono anche la realizzazione di un nuovo corpo scale/ascensori e la sistemazione delle aree esterne con creazione di posti auto di servizio e riservati a categorie protette.«Con la realizzazione di tale intervento – spiegano all’Asl Toscana centro – il Presidio San Giuseppe raggiungerà il definitivo assetto degli spazi e servizi con un livello ottimale rispetto alle esigenze dell’utenza».Per la realizzazione del progetto esecutivo è stato individuato, dopo un complesso processo di valutazione, il soggetto aggiudicatario nel Raggruppamento temporaneo tra il Consorzio stabile Mythos, con sede legale ad Aosta, e la società M & E srl, società di consulenza e di progettazione di sistemi integrati con sede in Firenze.Il progetto è redatto da un Raggruppamento di soggetti che operano nel campo dell’architettura e dell’ingegneria con più sedi operative in Italia che si avvale della professionalità ed esperienza di studi attivi da oltre 50 anni.«Sono presenti – sottolinea l’Asl – professionalità adeguate per gestire tutte le fasi del ciclo progettuale di lavori, anche di elevata complessità, particolarmente specializzate nell’edilizia sanitaria avendo realizzato progetti di notevoli dimensioni e complessità in tutta Italia in ambito ospedaliero».Entro 80 giorni il progetto esecutivo sarà quindi pronto e dopo le valutazioni da parte della Ausl si passerà all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei lavori che comportano un impegno economico previsto a base d’asta pari a circa 23 milioni oltre Iva, mentre il fabbisogno economico dell’intera operazione comprensivo di spese tecniche, oneri e somme a disposizione ammonta a 30 milioni: si tratta di un’opera di elevata complessità per la quale l’Asl Toscana centro presume di attivare la successiva fase di aggiudicazione dei lavori entro la fine dell’anno.