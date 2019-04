La banda, i lanci e un maxi-schermo per accogliere Mattarella a Vinci

VINCI. Succedeva il 15 aprile del 1952 - esattamente 67 anni fa - che un altro presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, arrivasse a Vinci. Quella volta, però, si inaugurava la ristrutturazione della Casa natale di Leonardo, ad Anchiano. Lunedì, invece, sarà la volta dell'inaugurazione della mostra "Leonardo da Vinci. Alle origini del Genio"(per il pubblico nel pomeriggio), allestita al Museo leonardiano fino al prossimo 15 ottobre. E di nuovo - nell'anno in cui ricorre il 500° anniversario della morte del Genio - un capo dello Stato calcherà la terra vinciana.



Il presidente Sergio Mattarella arriverà in tarda mattinata (intorno alle 11) e già fervono i preparativi per accoglierlo. Anche se il rigido protocollo di sicurezza non consente di svelare i dettagli. Quel che è certo, però, è che saranno in molti ad aspettarlo e sarà quindi allestito (anche se non si sa ancora in che punto) un maxi-schermo. «Invito i cittadini – dice il sindaco Giuseppe Torchia – a esporre il tricolore accanto ai colori giallo e rosso, simbolo della nostra città».



Una parata di autorità - 140 per l'esattezza - daranno il benvenuto al presidente: oltre al primo cittadino di Vinci, quello della Città metropolitana di Firenze,e pure il presidente della Regione,. Tra le autorità militari, il generale, comandante della divisione "Friuli" dell'esercito, e il generale, comandante dell'Istituto geografico militare.Ci sarà, poi, uno stuolo di deputati e senatori: da, fino ad. E, forse, anche. «Il programma completo è ancora in fase di elaborazione – spiega l'assessore alla cultura,- ma il Presidente arriverà in piazza Guido Masi. Qui sarà accolto da Torchia, Nardella e Rossi. Saranno loro a fare i saluti dal palco. E poi sarà la volta della lectio magistralis del professor. A quel punto, se vorrà, la parola passerà proprio a Mattarella».Sempre in piazza Masi, poi, la fanfara della Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze intonerà l'inno di Mameli. «Inoltre –- prosegue Santini –- si lancerà, col vessillo tricolore, un campione acrobatico della brigata paracadutisti "Folgore", mentre volerà un elicottero Mangusta dell'esercito». In piazza della Libertà, invece, sarà allestita un'esposizione di mezzi militari. «Una scelta – conclude Santini – contestualizzata rispetto alle macchine progettate da Leonardo».Infine, per il presidente Mattarella, sarà il momento di inaugurare la mostra, guidato dalla direttrice del Museo leonardiano e della biblioteca,, e dall'assessore alla cultura. «La mostra – spiega la direttrice – è basata sul legame di Leonardo con la sua città natale e sulle suggestioni che la terra d'origine offrì al suo percorso d'artista, scienziato e ingegnere. E al centro dell'esposizione ci sarà il primo disegno conosciuto del Genio, Paesaggio 8P, datato dall'artista 5 agosto 1473, concesso in prestito al nostro museo per le prime sei settimane d'esposizione. E già fioccano le prenotazioni. Così, in questo periodo, il museo sarà aperto con orario continuato, tutti i giorni, dalle 9 alle 23».Dopo la visita alla mostra, la visita del presidente Sergio Mattarella si concluderà alla casa natale di Anchiano. Da dove tutto, in sostanza, è cominciato.