Cambia la strategia dell’Asl per abbattere le liste d’attesa

EMPOLI. Ottimizzare le risposte nei confronti dei cittadini, garantire loro le prestazioni il più possibile vicino ai loro luoghi di residenza, assicurare la distribuzione dei servizi in modo omogeneo in tutti i territori ma, soprattutto, realizzare “sinergie” efficaci per ridurre i tempi di attesa di esami e visite senza codice di priorità. È questo, in sintesi, il contenuto della conferenza stampa di ieri dell’assessore regionale al diritto alla salute e del direttore generale dell’Ausl Tc. . Stefania Saccardi, assessore al diritto alla salute, ha sottolineato che quello dell’abbattimento delle liste di attesa è un tema di priorità assoluta, che la Regione sta facendo ora un bilancio complessivo degli esiti delle delibere per l’abbattimento delle liste di attesa e che le verifiche saranno fatte Asl per Asl. Oggi il focus è sulla Asl Toscana centro, e in particolare su Firenze. Lavorando sull’aumento dell’attività aggiuntiva, nel primo trimestre del 2019 sono state fatte 4.775 prestazioni in più (Tc, ecografie, Rm) rispetto al primo trimestre del 2018. I tempi di attesa si sono molto ridotti, passando per esempio da 6 mesi a un mese e mezzo per una visita dermatologica; da un anno a un mese per una visita ortopedica o per una ecografia dell’addome; da un anno a 12 giorni per una Rm al rachide lombo sacrale. L’assessore ha ricordato che è disponibile un cruscotto a livello regionale che riesce a monitorare con cadenza quindicinale il livello delle liste di attesa. Nella Asl Toscana centro sono avanti con il lavoro, e l’accordo con il privato accreditato inserisce un elemento di novità importante.



L’Azienda Sanitaria con un suo piano ha massimizzato l’efficienza delle proprie risorse interne, strumentali ed umane: azioni realizzate all’indomani della delibera regionale (476/2018). Oggi strutture e macchine (in particolare nella cosiddetta diagnostica pesante – Tac e Rmn) sono utilizzate il più possibile (dalla mattina alla sera per sei giorni la settimana). Facendo ricorso ad assunzioni, alla produttività aggiuntiva e alla libera professione anche il personale concorre ad aumentare il numero delle prestazioni: attualmente sulla base della disponibilità di tutte le figure professionali aziendali si stima un incremento annuo di quasi 80.000 prestazioni (per un costo di 1,7 mln di euro), suddivise per il 67% in visite e per il restante 33% in diagnostica. Tale risultato è conseguito attraverso il riconoscimento di incentivi al personale dipendente che ha condiviso pienamente gli obiettivi aziendali.



Il direttore generale,, ha ricordato che la Asl Toscana centro ha raccolto l’invito della giunta regionale a un’accelerazione su visite e diagnostica. L’Azienda ha dovuto far fronte a una quantità importante di visite ed esami.Con il Piano aziendale l’obiettivo è di smaltire l’arretrato entro l’estate così da poter gestire successivamente la quota di nuova richiesta. Il piano, oltre a un incremento di personale e di attività aggiuntiva di orario, prevede anche l’acquisto di nuove Tac: la prima arriverà all’ospedale del Mugello, seguiranno Empoli e Prato. Saranno implementate anche le risonanze magnetiche. A Firenze il prolungamento dell’orario fino alle 24, ha portato il numero di risonanze effettuate nel primo trimestre del 2019, ad un aumento significativo. Per quanto riguarda invece il privato accreditato – ha concluso il direttore – continuerà a svolgere un’azione complementare rispetto alla produzione complessiva dell’Ausl centro incidendo, in termini di prestazioni, per circa il 2, 5% del totale di quanto erogato dal servizio pubblico e in termini economici intorno al 12% dell’intera spesa sostenuta dall’Asl.