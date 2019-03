Fiamme nel bosco a Fucecchio: evacuate le stalle di un centro ippico - Video

FUCECCHIO. Un nuovo incendio boschivo in Toscana, questa volta a Fucecchio, in via della Bigattiera. Sul posto stanno operando 6 squadre di volontariato del Cvt, una squadra di vigili del fuoco e due Canadair.

Il forte vento che soffia nella zona propaga rapidamente le fiamme in un bosco costituito prevalentemente da pini. Le stalle di un centro ippico che si trova nelle vicinanze dell'incendio sono state evacuate in via precauzionale.

È stato richiesto il supporto di un elicottero del sistema regionale, che ha raggiunto la zona venendo da Pontito (Pescia), dove l'incendio di stanotte è ancora attivo e sul quale operano un Canadair e un altro elicottero regionale. L'intervento del Canadair si è reso di nuovo necessario, perché il vento ha riacceso alcuni focolai in zone non raggiungibili e l'incendio è ripartito. Ma ora la situazione è già migliorata.

Nel corso della giornata molte sono state le segnalazioni di presunti incendi. In realtà in molti casi si trattava di abbruciamenti. Con l'occasione, si ricorda ancora una volta che fino al 31 marzo su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. Lo ha deciso la Regione Toscana considerato l'attuale rischio di sviluppo di incendi boschivi dovuto alle cattive condizioni climatiche. Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali, nel periodo a rischio (di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003) è vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.

La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l'applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Imprenditori agricoli e privati cittadini sono invitati a tenere comportamenti prudenti nelle attività agricolo-forestali astenendosi da qualsiasi accensione di fuoco. Si sottolinea l'importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800.425.425 o al 115 dei vigili del fuoco.