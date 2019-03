Il crematorio della discordia. Firme per bloccare il progetto

EMPOLI. È una storia che parte da lontano, da 4 anni fa. Ma che si è riaccesa improvvisamente nelle ultime settimane, creando polemiche. È la storia del forno crematorio, che Empoli potrebbe presto avere ma che non tutti vogliono.

L’idea, come accennato, nasce nel febbraio del 2015, con una mozione in consiglio comunale del gruppo “Centrodestra per Empoli”, firmata dell’allora consigliere Francesco Gracci, che impegnava il sindaco a valutare la possibilità di promuovere la realizzazione di un forno crematorio all’interno del Comune di Empoli. Che torna fuori dal cassetto a fine gennaio 2019, quando proprio il Comune annuncia di aver ricevuto la proposta per la realizzazione di un impianto per la cremazione nei pressi del cimitero di via Lucchese, a Santa Maria. Proposta arriva da un pool di aziende private composto da un gruppo di realtà costruttrici, riunite nel Citep di Prato, e dal Consorzio Icaro, che già gestisce servizi cimiteriali.

E, a ruota, ecco spuntare, su Facebook, la pagina “Empoli, serve un forno crematorio?” Che, al netto della domande nel nome scelto, è, di fatto, un «no forno». Il promotore è Marco Santini, empolese di nascita ma residente nel Comune di Casciana Terme-Lari. Dove, come spiega lui stesso, «la comunità locale ha portato a termine con successo una battaglia durata due anni contro la scelta spregiudicata da parte dell’amministrazione comunale di costruire un forno crematorio a poche centinaia di metri dal centro abitato». Raccoglie più di un centinaio di adesioni in meno di un mese, l’iniziativa. E non si ferma ai social. Iniziano subito incontri e volantinaggio, partendo proprio da Santa Maria.

E temi principali sono due: non serve ed è pericoloso per la salute (oltre ai dubbi sulla formula del project financing). Non serve, sottolineano dal comitato, perché in Toscana ce ne sono già 12 e quindi la copertura è totale; è pericoloso per il rischio incidenti e perché comporta l’immissione di mercurio e diossina nell’aria in un territorio, quello di Empoli, già ambientalmente impegnato con già 169 autorizzazioni per il trattamento di rifiuti pericolosi.Il gruppo Facebook diventa presto un comitato con adesioni che si raccolgono direttamente su Google ma non solo. Sempre via Facebook, infatti, il gruppo lancia un appello trasversale alle forze politiche. Viene raccolto dal Movimento 5 Stelle. Che in questo weekend, in centro, comincia a raccogliere le firme per il comitato. Iniziativa che andrà avanti anche giovedì, al mercato settimanale in zona stadio.

Sempre via Facebook arriva la presa di posizione di Andrea Poggianti, candidato a sindaco del Centrodestra, che approva l’idea. «Si può discutere sul project o sulla collocazione a Santa Maria – sottolinea – ma non sulla necessità». Ma il comitato non si ferma.

«Faccio un appello a tutte quante le forze politiche locali a schierarsi contro questa “inutile” opera – scrive Santini – fare politica significa soprattutto impegnarsi per il prossimo. Leggete le carte e prendete in base ad esse una posizione convinta, ma poi datevi una mossa, i cittadini del comitato non fanno il tifo per questo o per quello (anche se poi votano), fanno il tifo per se stessi e per salvaguardare l’ambiente in cui vivono, chiunque ci voglia aiutare sarà il benvenuto, abbiamo la primaria necessità di far conoscere la situazione a quante più persone possibile portando avanti la raccolta firme».



Il piano in esame, ricordiamolo, riguarda una struttura con superficie coperta di 690 mq con l’impianto e altri luoghi di commiato, l’area interessata vedrebbe superfici a verde per 4950 mq con un parcheggio da 40 posti auto e altri 15 per i mezzi di servizio. Previste opere di urbanizzazione per 450. 000 euro connesse all’ampliamento della strada che da Avane porta a Via Lucchese (via Pietro Lari), e opere idrauliche di adeguamento del fossato che la percorre. Come detto il terreno è di proprietà comunale, per questo i proponenti chiedono di accollarsi la costruzione dell’impianto per un costo di circa 2 milioni di euro e propongono la gestione per almeno 25 anni.