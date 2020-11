A Cecina distribuite in un giorno oltre 9mila mascherine

CECINA. Code ordinate nel primo giorno di distribuzione delle mascherine gratuite inviate dalla Regione Toscana al Comune di Cecina. Con i cittadini che sono andati nei punti di distribuzione stabiliti. Ieri sono state consegnate oltre novemila mascherine e l’operazione continua anche oggi e nei prossimi giorni. Il Comune di Cecina, tramite una nota, ricorda come.



«La distribuzione è effettuata dai volontari in tre punti: nella sede della Pubblica Assistenza di piazza Alessandrini per i cittadini di Cecina centro e del Paratino, al salone della chiesa di Palazzi da parte della Misericordia di San Pietro in Palazzi per i cittadini di Palazzi, La Cinquantina, Collemezzano, Pacchione e Mazzanta e all’ufficio turistico in piazza Sant’Andrea per i cittadini di Marina di Cecina da parte dell’associazione finanzieri in pensione.



I tre punti di consegna saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18, il sabato dalle 10 alle 12.30. Ai cittadini dai 7 ai 59 anni vengono consegnate quattro mascherine chirurgiche e una Ffp2 a testa, mentre dai 60 anni in su sono consegnate due mascherine chirurgiche e 3 Ffp2 a testa. Sono inoltre tenute in considerazione eventuali patologie. Per ogni nucleo familiare una sola persona deve essere incaricata del ritiro, così da evitare assembramenti».