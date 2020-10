Il Sassicaia fra i vini più imitati d’Italia: tre maxi inchieste negli ultimi 20 anni

CASTAGNETO. È fra i vini più celebri e rinomati d’Italia – come non ricordare quando Madonna Ciccone lo bevve in diretta televisiva a “Che tempo che fa” con Fabio Fazio, era il 2015 – ma purtroppo anche quello che periodicamente viene maggiormente contraffatto. Mischiato con uve di scarsa qualità e “adulterato”, così si dice quando viene aggiunto dell’alcol di pessima qualità per aumentarne la gradazione. Lo hanno dimostrato due inchieste negli ultimi 20 anni: tre considerando quella di ieri della procura di Firenze, che ha portato a due arresti e 11 indagati. Al centro c’è sempre l’etichetta di Bolgheri, fra i simboli della Toscana, che può nascere solo qui, nella Tenuta San Guido. Mai altrove.



È del ’99 l’avvio di un’importante indagine della procura di Pisa che portò, nei due anni successivi, al sequestro di ventimila bottiglie di falso Sassicaia e di sei milioni di mezzo di Chianti “taroccato”, perché ovviamente anche quest’ultimo – numericamente assai più diffuso sulle tavole degli italiani – viene adulterato e venduto come vero. Tutto era partito da una segnalazione dell’Ispettorato repressione frodi di Firenze, che riguardava una piccola azienda di Fauglia, in provincia di Pisa. Poi tre persone sono finite in carcere e sei agli arresti domiciliari. Altre quattro, invece, erano state indagate a piede libero, con le accuse di associazione a delinquere, truffa, falso, commercializzazione di prodotti con segni falsi e frode in commercio. Il processo di primo grado – come raccontato anche dal Tirreno – si è concluso sei anni dopo con dieci condanne.



L’ultima inchiesta, la seconda in Italia dal 2000, è di quattro anni fa. Siamo quasi alla vigilia di Natale del 2016 quando la Direzione distrettuale antimafia di Firenze chiude le indagini e arresta tre persone. Sono un imprenditore empolese e due uomini originari della provincia di Salerno, in Campania. Secondo l’accusa avrebbero venduto il Sassicaia “adulterato” come prodotto di pregio. Con etichette, fascette e imballaggi falsificati, in Italia ma anche all’estero (venne inviata anche una partita di 18.000 bottiglie in Costa Rica). Una truffa smascherata grazie a un imprenditore tessile di Prato al quale nel marzo del 2015 vennero offerte da un rappresentante del vino pregiato a prezzo conveniente, quale rimanenza di un magazzino a seguito della chiusura di un ristorante, sei bottiglie di Tignanello a 30 euro ciascuna e altrettante di Sassicaia a 60. Qualcosa, però, non gli è tornato, anche per le «modalità clandestine di consegna», così aveva raccontato. Così ha portato le bottiglie a un ristoratore di fiducia a Pistoia che le ha consegnate al rappresentante di zona di una ditta di vini, che a sua volta aveva già sporto denuncia per la presenza di bottiglie contraffatte in due enoteche pratesi. Da lì è partita, l’indagine (la seconda, di tre) sul Sassicaia nell’ultimo ventennio.