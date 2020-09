Tromba d'aria a Rosignano, il bilancio dei danni: 28 abitazioni inagibili

ROSIGNANO.Ottantasette appartamenti danneggiati, di cui 28 risultano inagibili. Questo il bilancio dei danni causati dalla tromba d'aria che venerdì sera si è abbattuta nella zona del Lillatro.

La tromba d’aria ha colpito il Circolo Canottieri Solvay, danneggiando gravemente sia il ristorante che la struttura geodetica in cui si stava svolgendo una partita di tennis; ha sradicato o abbattuto molte decine alberi ad alto fusto, danneggiato numerosi veicoli e le strutture mobili annesse al Campo di Rugby; inoltre ha scoperchiato il tetto di svariate abitazioni. Purtroppo oltre ai danni a beni mobili e immobili ci sono stati anche 8 feriti: 2 persone sono attualmente ricoverate presso l’ospedale di Livorno, 2 sono state portate al pronto soccorso di Cecina e poi dimesse, mentre 4 sono state medicate in loco.

Leggi anche Tromba d'aria a Rosignano, il pino cade sull’auto mentre lei è al volante: «Attimi infiniti. Ho pensato che sarei morta»

Dai sopralluoghi svolti dal Comune nel quartiere Palazzoni, in via Veneto, via Carducci e via Agostini, gli appartamenti colpiti sono complessivamente 87, di cui 56 danneggiati e 28 dichiarati inagibili. Anche lo stabilimento Solvay è stato interessato dalla tromba d’aria, ma non ci sono stati danni agli impianti.

Proseguono alacremente i lavori per far fronte all’emergenza: i vigili del fuoco sono impegnati a realizzare coperture provvisorie dei tetti, per evitare che le piogge previste per i prossimi giorni causino ulteriori danni agli immobili; Rea Spa sta rimuovendo i rifiuti urbani, quali ramaglie e macerie, mentre l’impresa Ideale Falossi si sta occupando di rimuovere resti di eternit e rifiuti che contengono amianto; le ditte Giglio, Castorani e Garden Poggio Fiorite sono impegnate per il taglio e la rimozione degli alberi pericolanti e caduti.

Il Centro operativo comunale è ancora attivo presso la sede della Polizia Municipale, in piazza del Mercato a Rosignano Solvay, i cittadini possono segnalare i danni alla protezione civile chiamando il numero 0586 724401, in orario 8:00 – 20:00.

Tromba d'aria a Rosignano, case scoperchiate e alberi caduti: i danni visti dall'alto