779 test anti Covid con “Movida sicura” a Cecina e Castagneto: otto i positivi

CECINA. L’ultima tappa sulla costa cecinese di “Movida Si...cura” ha fatto centro. La campagna di prevenzione anti Covid promossa dalla Regione Toscana insieme ai Comuni e alle associazioni di volontariato, ha quasi triplicato i test. Tra venerdì e sabato sera a Cecina Mare lo stand organizzato dalla Pubblica assistenza, insieme a Misericordia e Croce Rossa, ha contato 500 esami sierologici: 200 la prima sera, 300 la seconda. Mentre nella tappa di fine luglio, la prima a Marina di Cecina, furono effettuati 200 test (tutti negativi).



Stavolta i test effettuati in due serate, sono stati 500. Un buon 50% giovani, molti turisti - dice Serena Mulaz, presidente della Pubblica assistenza cecinese, impegnata allo stand anche come operatrice sanitaria - che parla di una crescita di consapevolezza. I giovani, ma anche persone più grandi, 50-60enni fino a qualche settantenne, si sono presentati spontaneamente, indossando la mascherina di sicurezza, facendo la fila per potersi sottoporre al test sierologico. L’obiettivo della campagna regionale è introdurre una cultura della prevenzione, soprattutto tra i giovani. Un’opportunità, visto che l’esame è gratuito, su base volontaria (non possono sottoporsi a test i minorenni) e viene effettuato alla presenza di personale sanitario: medici o infermieri. Quattro le persone trovate positive (anche se debolmente), che come da protocollo hanno ricevuto i moduli per l’autocertificazione e sono state indirizzate a sottoporsi al tampone. Il percorso di prassi quando l’esame sierologico risulta positivo.



Nelle stesse sere è stato allestito un altro stand di “Movida Si...cura” a Marina di Castagneto, in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio: Misericordia di Castagneto, Croce Rossa di Donoratico e Pubblica assistenza di Cecina. Hanno sfiorato quota 300 i test sierologici: 109 la prima sera e 170 il sabato. Quattro anche a Castagneto i risultati positivi che dovranno essere verificati con il tampone. Dice la sindaca Sandra Scarpellini: «Abbiamo assistito a un interesse crescente. Molte persone hanno effettuato il test: segno che la prevenzione è un concetto importante».