Alla coop Nuovo Futuro sportelli Cup e call center di tutta la provincia, previste 70 assunzioni

CECINA. Sarà la cooperativa sociale Nuovo Futuro a gestire gli sportelli Cup e i call center per le prenotazioni di visite ed esami in regime di sanità pubblica di tutta la provincia di Livorno. Non solo, la cooperativa sociale, con una Rti (raggruppamento temporaneo di imprese) creata insieme al Consorzio nazionale servizi società cooperativa di Bologna e ad altre coop sociali, gestirà anche l’attività di call center sanitario per l’ospedale Santa Chiara di Pisa e per alcuni distretti della zona di Grosseto.



Una attività per la quale Nuovo Futuro, impresa sociale fondata nel 1980 che ha sedi a Rosignano e Cecina e 500 fra soci e dipendenti, conta di impiegare 130 operatori. Da qui le 70 assunzioni che la cooperativa conta di fare per organizzare al meglio il servizio.



Il nuovo impegno di Nuovo futuro arriva dopo l’accordo firmato con Estar, centrale di committenza della Regione Toscana, per un quadro economico di 230 milioni (più Iva). In pratica, come spiega anche il presidente Agostini, «questa è la cifra che Estar ha stimato di poter arrivare a spendere per l’organizzazione dei servizi durante l’intera durata dell’appalto».La nuova attività di Nuovo Futuro sta prendendo forma in queste settimane di agosto e, sulla base dell’accordo con Estar, avrà una durata di sei anni. In pratica fino all’estate del 20126 spetterà alla coop sociale della zona, insieme agli altri soggetti riuniti in Rti, organizzare e gestire l’intero front office agli sportelli Cup. Gli operatori che si confronteranno con i cittadini, da Livorno fino a Portoferraio, faranno capo a Nuovo Futuro.Due le attività che la cooperativa, a cui già da anni fanno capo gli sportelli Cup di Rosignano e Cecina, dovrà riorganizzare. Chiaramente nell’ottica di fornire un servizio sempre più efficiente ai cittadini. Prima di tutto gli operatori gestiranno l’intero servizio di front office di prenotazione visite ed esami per l’area della provincia di Livorno dell’Usl Toscana nord-ovest. Agli sportelli Cup di Livorno, Rosignano, Cecina, Piombino e Portoferraio i cittadini troveranno addetti della coop Nuovo Futuro. E ancora, sempre per l’intera provincia, sarà sempre personale di Nuovo Futuro a occuparsi di organizzare e gestire il call center, che si occupa di effettuare le prenotazioni e fornire informazioni. Analogo servizio di call center verrà gestito anche per l’ospedale Santa Chiara e per alcune aree del Grossetano.Per dare corpo al progetto che ha portato all’accordo con Estar, Nuovo Futuro ha stimato di impiegare 130 persone. In parte si tratta di personale già attivo agli sportelli Cup che già fanno capo alla cooperativa, ma è chiaro che per sviluppare al meglio il servizio sono previste assunzioni.Saranno assorbiti i lavoratori che già svolgevano l’attività agli sportelli Cup e ai call center interessati dalla riorganizzazione per le imprese che avevano in precedenza in appalto questi servizi, ma è chiaro che Nuovo Futuro assumerà personale per arrivare a riorganizzare la globalità delle attività che adesso fanno capo a Nuovo Futuro.Come sottolinea Agostini, «con le organizzazioni sindacali Uiltucs, Fisascat, Fp Cgil, è stata raggiunta un’intesa per la salvaguardia di tutti i lavori interessati. L 'accordo sindaca le è stato raggiunto quale ulteriore obiettivo fondamentale di Nuovo Futuro di salvaguardare nel cambio appalto tutti i posti di lavoro e quindi tutti i lavoratori uscenti dalle precedenti gestioni».Per quanto riguarda le nuove assunzioni, per chi fosse interessato è possibile inviare la candidatura alla mail info@nfcoop.it. —