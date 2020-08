Saldi, via al rallentatore ma la voglia è di rinascita: «Non ci scoraggiamo»

Cecina



Fino a qualche mese fa l’idea di girare per i negozi in cerca dell’affare era cosa impensabile. Poi l’estate è andata avanti, qualcosa è cambiato e i saldi sono partiti. Sicuramente con tante speranze, ma non con il botto. Le impressioni dei commercianti si riassumono così: «va benino». Benino perché, visto il lockdown, l’asticella delle aspettative era piuttosto bassa. Benino perché, nonostante tutto, qualcosa si muove.



Così, a una settimana dall’inizio dei saldi estivi, i commercianti del centro di Cecina tirano le prime somme. È chiaro che per avere il quadro completo è ancora presto, ma per le vie del centro residenti e turisti con le buste in mano ci sono. C’è qualcuno proveniente da Lombardia e dal Piemonte, ad esempio. E si cominciano a vedere anche gli stranieri.Il tutto senza alzare i calici, perché quella in corso è un’estate complicata. Gli esercenti fanno quello che possono per arrivare a settembre, puntando anche sulle aperture serali, spesso arricchite da musica dal vivo e spettacoli.«Non ci lamentiamo – diconodi Kasanova edi Tally Weijl – perché abbiamo notato un po’ di movimento. Certo, ci ha aiutato il tempo, perché qualche giorno nuvoloso ha spinto i bagnanti a raggiungere la zona blu e ad entrare nelle nostre attività. Ora vedremo».Cecina è da sempre votata al commercio e a confermarlo sono la storia della città e le firme che, in periodi diversi, ne hanno alimentato la crescita.L’esperienza dei titolari e le ampie possibilità di scelta hanno calamitato l’interesse di acquirenti trasversali, dai ragazzi in cerca delle magliette alle signore a caccia del capo su misura. «Mancano ancora molte le famiglie dall’estero – affermadi Carpisa – ma non mi piango addosso. Rispetto al 2019 la flessione è visibile, tuttavia mi accontento di come arrivo a fine giornata».Un’analisi simile la fadi Secreto, che punta sul rapporto tra qualità e prezzo per attirare gente da fuori provincia, addirittura da Firenze. Il calo settimanale non è consistente, ma senza presenze da oltre confine è più difficile. Però in via Cavour ci sono acquirenti da buona parte della Toscana. Segno che Cecina, se promossa nel modo giusto, riesce a bilanciare mare e centro, trovando collegamenti ad ampio raggio».«Ci sono i tedeschi e qualche turista proveniente dall’est Europa. E questa è una fortuna – proseguedi Corso 43 – in quanto a beneficiarne è il commercio intero. E non mancano milanesi e piemontesi».Non tutti i giorni sono uguali edi Fashion sottolinea che la crisi è forte e che gli esercenti si misurano con alti e bassi tipici di un periodo in cui i problemi sono la regola. I soldi da spendere non sono tanti, sebbene in giro le persone ci siano. A metà mese definiremo meglio la situazione». Dalle nove di mattina e qualche minuto, intanto, i titolari ricevono e consigliano, esponendo la merce e valorizzando abbigliamento e accessori.ringrazia i clienti fissi (e non solo loro) per avere sostenuto la categoria con piccoli esempi di economia circolare, dove il denaro viene speso sotto casa, e conferma di lavorare anche se i numeri sono diversi rispetto al passato.del Faro Rosso, a un passo dalla pensilina dei pullman, specifica che «in primavera eravamo chiusi e le cerimonie non ci sono. Spero davvero che l’estate migliori. Vendiamo magliette e altri accessori, ma i dati per ora sono bassi».