La nuova scuola delle colline prende forma: non un’unica sede ma un piccolo “borgo”

NIBBIAIA. Un passo importante. Un guizzo in avanti, verso un’opera destinata a cambiare il territorio. Sicuramente a migliorare l’offerta formativa e didattica, dal punto di vista degli spazi e del comfort per i ragazzi della scuola primaria.



Una scuola per tre frazioni



È stato approvato il progetto definitivo per la nuova scuola che nascerà a Nibbiaia, in località Poggetto. Un nuovo plesso di cui si sente parlare da circa dieci anni, che dovrà riunire i plessi di Gabbro e di Castelnuovo della Misericordia, frequentati dagli alunni delle scuole primarie. Prime e seconde a Gabbro, terze quarte e quinte a Castelnuovo della Misericordia. Intanto, durante l’ultimo consiglio comunale, sono stati stanziati 135mila euro per il progetto esecutivo. Nel nuovo plesso potranno accedere fino a un massimo di 175 alunni suddivisi in sette classi per un massimo di 25 alunni ciascuna. Nascerà su una superficie lorda di 1886,37 metri quadrati più il giardino e il parcheggio: la superficie di pertinenza della scuola sarà di 5216 metri quadrati.Il costo complessivo per l’intero progetto sarà di 4 milioni e 749mila euro compresi 232.516 euro per l’acquisizione dell’area (che non è pubblica) e 18.055 euro per la bonifica della zona da eventuali ordigni o residui bellici. Il progetto architettonico è degli architetti. Il progetto paesaggistico è firmato dall’architetto. «Tutti i costi - specifica l’assessore alla qualità urbana,- rientrano nei quadro economico. Si tratta di finanziamenti pubblici gestiti dalla Regione Toscana». Per arrivare più velocemente a realizzare la struttura «nell’ultimo consiglio comunale - continua l’assessore - abbiamo approvato una variazione di bilancio di 135mila euro per finanziare il progetto esecutivo. Di fatto l’amministrazione comunale pagherà in proprio il progetto in modo da ottenere più velocemente il finanziamento da parte della Regione, così da accelerare i tempi di realizzazione».L’edificio non sarà formato da un blocco unico, ma avrà una superficie mossa che offre l’idea di un piccolo borgo. L’accesso avverrà da una grande veranda dove sarà possibile sostare in caso di pioggia o per ripararsi dal sole. Via le vecchie aule, la distribuzione interna prevede anche spazi senza banchi e posti assegnati seguendo il progetto nazionale della “Scuola senza zaino”.Le pareti saranno mobili e a scomparsa per garantire la flessibilità nell’uso degli spazi. Le aule didattiche, all’occorrenza, potranno anche essere messe a due a due in comunicazione, attraverso lo spostamento di alcune partizioni mobili, in modo da creare ambienti collettivi più grandi. Sarà realizzata un’aula magna utilizzabile per attività di gruppo e o per spettacoli e recite; vi saranno laboratori per attività espressive, musicali e motorie. «La palestra - dice l’assessore Bracci - sarà collocata invece al piano seminterrato seguendo il declivio collinare». Il lotto due prevede invece la riorganizzazione degli esterni. Alla scuola si accenderà da via Sgarallino e l’ingresso principale sarà costituito da un percorso pedonale anti-sdrucciolo drenante con la realizzazione di quattro aiuole con piante aromatiche o medicinali, in cui poter allestire anche piccoli orti didattici.