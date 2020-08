Musica e un’ampia area pedonale, il centro di Cecina punta sui saldi estivi

CECINA. È il giorno dei Saldi in musica. Organizzati come tutti gli anni dal Centro commerciale naturale Cecina centro presieduto da Roberto Bartoli, coinvolgono oggi i negozi che propongono i propri capi a forti sconti. La zona chiusa è ampia, perché oltre a corso Matteotti diviene pedonale il tratto di Aurelia che da piazza XX Settembre raggiunge la cartolibreria Lucarelli (dalle 19 alle una), più le vie Cavour e Diaz fino a via Buozzi. Inoltre, sarà chiusa pure una parte di viale Marconi nel tratto da via Trieste a via Trento, dove il bar Sport e la pizzeria Stadio organizzeranno una festa per arricchire l’offerta a residenti e turisti. Bartoli spiega che a causa del coronavirus la legge regionale ha rinviato i saldi di un mese, dal primo sabato di luglio al primo sabato di agosto, cambiando l’organizzazione della giornata. «La speranza - prosegue - è che le presenze siano numerose, perché il 2020 è stato un anno difficile non solo per il commercio». Serve incrementare la capacità di spesa, dunque, così da aiutare i negozi a migliorare il fatturato.



La storia dice Cecina è divenuta nel corso del tempo un punto di incontro per chiunque voglia chiudere buoni affari. I residenti - e non soltanto loro - avranno visto che da qualche settimana i costi sono già abbassati, prima con il 30 per cento e ora con punte che arrivano al 70. Del resto, a causa dell’emergenza sanitaria, già una normativa regionale ha permesso per la prima volta le vendite promozionali nei trenta giorni precedenti ai saldi. Una situazione dovuta alla pandemia e alla chiusura forzata per tre mesi che ha stravolto lo stile di vita e il ciclo produttivo delle attività.



Un problema cui non è stato semplice trovare una soluzione: la faticosa ripartenza ne è la prova. E poi ci sono le scadenze e gli imprevisti con cui ogni giorno i liberi professionisti si misurano. Come negli anni scorsi, non mancherà la musica. In vari punti dell’ampia zona blu si esibiranno numerosi gruppi musicali, affinché chi arriva a Cecina, anche di passaggio perché ha scelto la nostra costa per trascorrere le ferie, possa gustare ottimo cibo, calici di vino e ascoltare brani degli artisti più famosi o composti da complessi presenti sul territorioIn piazza Guerrazzi, riprendendo una formula collaudata, gli appassionati potranno seguire “Le chitarre pazze di Mario”, un gruppo di musicisti che già l’anno passato piacque per come riesce a catturare l’attenzione proponendo un repertorio conosciuto e spesso arrangiato. «È l’opportunità per acquistare capi delle migliori marche – conclude Bartoli – visto che il costo di ogni articolo è ribassato e permette a tutti di avvicinarsi e valutare. Il prezzo è eccezionale e la scelta ampia. Tutti i negozi resteranno aperti».